Porsche Cup: Furo no pneu tira Comparatto da briga pelo pódio na preliminar da F1

Neste domingo Matheus Comparatto disputou a prova que marcou o encerramento da temporada sprint da Porsche Carrera Cup, em Interlagos. O piloto Shell mostrou excelente desempenho na pista molhada e ocupava o terceiro lugar até um furo do pneu tirar o carro #118 da disputa.

Matheus Comparatto encerra sua segunda temporada completa no campeonato de corridas curtas da Porsche Carrera Cup. Em 2026 o piloto subiu três vezes ao pódio.



A segunda prova da etapa preliminar da Fórmula 1 foi iniciada com safety car devido a chuva forte que caía em Interlagos, assim que a bandeira verde foi agitada Matheus Comparatto manteve a segunda posição que havia conquistado no classficatório. Duas voltas depois o piloto Shell aparecia em terceiro após disputas de posição.



A condição da pista era desafiadora para os pilotos e Comparatto imprimia um forte ritmo em uma corrida muito equilibrada. Nos minutos finais o piloto do carro #118 diminuiu a distância do carro a frente para apenas três décimos de segundo e passou a atacar.



Faltando menos de 30 segundos para o fechamento de prova Comparatto teve um furo no pneu e abandonou.

“Estava fazendo uma prova muito boa em uma condição difícil de pista, no final estava me aproximando do segundo colocado, mas um furo de pneu na penúltima volta me tirou da corrida. Não queria terminar a temporada sprint assim, mas estamos na liderança da endurance e agora o foco é buscar o título das provas longas.”



O piloto Shell ainda disputará a grande final do campeonato Endurance, competição onde divide o carro com Felipe Baptista e somam dois pódios e uma vitória em duas corridas. A prova acontecerá no dia 29 de novembro, em Interlagos.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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