A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil realizou na manhã desta sexta-feira o primeiro treino livre da grande final da temporada 2025, os 500km de Interlagos. A dupla André Gaidzinski / Ricardo Maurício foi a mais rápida, liderando tanto pela geral quanto pela subdivisão Sport.

A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.

Gaidzinski / Maurício terminaram a sessão de 45min na frente com um tempo de 01min37s942, 0s591 à frente de Caio Castro / Danilo Dirani, que correm pela geral da classe. Rafa Brocchi / Vitor Genz ficaram em terceiro, à frente entre os pilotos da subdivisão Rookie. Luiz Souza / Bruno Bonifácio e Daniel Neumann / Gabriel Bandeira completaram o top 5.

A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam dois treinos livres antes da classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:

1 - André Gaidzinski e Ricardo Maurício (Sprint Challenge Sport)

2 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

3 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

4 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

5 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

6 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

7 - Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

8 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

9 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

10 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

11 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!