Depois de uma temporada e meia acelerando os carros da Porsche GT3 Cup, o piloto Georgios Frangulis estreia neste fim de semana na Carrera Cup, a divisão profissional do principal evento de Gran Turismo latino-americano.

Em sua transição para os carros mais potentes e grid mais experiente, o “Grego” conta com nada menos que seis patrocinadores no carro #88. Estarão a bordo de seu Porsche a partir da jornada de abertura da temporada neste fim de semana no Velocitta as marcas Richard Mille, Palácio das Lãs, VB, New Old, Rappi e Tittanium.

A vasta gama de apoiadores é um fator extra de motivação para o piloto. Em pouquíssimo tempo de carreira nas pistas, ele já é capaz de competir praticamente de forma profissional, já que boa parte da temporada na Porsche Carrera Cup será custeada pelos patrocinadores, replicando no motorsport o sucesso obtido como empreendedor ao fundar a OAKBERRY e idealizar a Oak Racing Team (ORT).

A chegada de marcas como Palácio das Lãs e VB mostra um movimento muito positivo para a ORT em termos de notoriedade, seriedade e sustentabilidade. Ambas as marcas investiram para terem suas marcas expostas no Porsche #88. Não apenas identificaram valor no networking de Georgios como empreendedor, mas também apreciaram e muito o modo como a ORT produz conteúdo para seus parceiros de negócio.

Com chancela do próprio Mr. Richard Mille, em acordo intermediado por Felipe Massa, o dono da grife de relógios esportivos mais resistentes do planeta, topou ter sua marca aliada à da ORT no Porsche #88. Além do carro do Grego, apenas o Stock Car de Massa corre com Richard Mille no Brasil.

A New Old é a marca de moda masculina escolhida para produzir a cobiçada camiseta ORT, além de criar a linha de produtos de vestuário ORT, prevista para o segundo semestre deste ano. O foco da marca é conscientizar o homem por meio de uma moda sem excessos.

Rappi agora entrega OAKBERRY, uma parceria da marca com o app do segmento de delivery.

Tittanium.inc é a empresa de agenciamento de talentos e marketing de influência de Felipe Titto, sócio de unidades OAKBERRY e amigo de Georgios.

Com a missão de buscar os melhores resultados com o Porsche de motor 4.0 litros e equipado com freios ABS, o competidor do carro #88 pretende retribuir na pista a partir dos treinos livres desta sexta-feira a confiança que parceiros tão importantes depositaram em seu projeto como piloto profissional.

“A importância do empreendedorismo no automobilismo é gigante, e a recíproca é verdadeira. Ambos estão no meu DNA e fazem parte do que eu enxergo mais valor na minha maneira de levar a vida; o mérito! Não acho que o título de ‘gentleman driver’, por exemplo, esteja errado; mas a forma como é utilizado sim”, disse Frangulis.

“Desde que entrei num carro de corrida pela primeira vez (e não faz muito tempo) ficou claro para mim que, no esporte, assim como na OAKBERRY os seus méritos podem, devem e serão reconhecidos. Isso faz com que o caminho natural das coisas seja a de profissionalizar cada vez mais a carreira de pilotos que tenham outras profissões, mas que, não por isso, deixam de ser profissionais no automobilismo.”

“Com bons resultados, foco, planejamento e comunicação foi possível encontrar patrocinadores que entendessem o valor de estarem presentes no meu Porsche na Carrera Cup, já que a categoria entrega absolutamente todas as ferramentas técnicas e de visibilidade para isso. O que nos cabe é saber aproveitar.”

“Minha temporada esse ano funciona como a de uma equipe de corridas e piloto profissional, com investimento de parceiros literalmente bancando nosso running e, na minha opinião, a remuneração por uma entrega caracteriza obviamente muito mais o conceito de ‘professional driver’ do que do famoso ‘gentleman driver’.”

“Meu intuito é e sempre vai ser fazer o esporte ser rentável o suficiente para todos os stakeholders. Isso não tem nada de gentleman, é profissional. De gentleman aqui só a educação que aprendi em casa.”

EXCLUSIVO: MASSA dá PITACO na crescente RIVALIDADE da F1 entre HAMILTON e VERSTAPPEN

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.