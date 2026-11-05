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Porsche Cup

Porsche Cup: Gerson Campos arrebata poles na Challenge em Interlagosa

Piloto terá Caio Castro ao seu lado para a largada

Livia Veiga
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Gerson Campos

Gerson Campos

Foto de: Rafael Gagliano

Com o recorde de 61 competidores inscritos para as corridas do evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1, a Porsche Cup inaugurou a pista de Interlagos nesta quinta-feira (5) com o treino classificatório da Challenge.

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Gerson Campos gabaritou a sessão, cravando a pole para as duas corridas desta que é a penúltima etapa do campeonato da Challenge. O feito fica ainda mais marcante pelo fato de o líder do campeonato carregar 50 kg de lastro no Porsche #82.

Ele anotou 1min40s730 em sua melhor volta e 1min40s809 na segunda. Foram as duas melhores voltas da sessão, ilustrando a força do piloto que busca seu primeiro título
no evento.

Ao seu lado na primeira fila irá alinhar Caio Castro tanto na corrida desta sexta-feira quanto na prova que abre a programação no domingo.

"Uma honra limpar a pista para os carros da F1. Foi incrível, estamos fazendo um trabalho legal o ano inteiro, com um time técnico estudando vários acertos antes de chegar aqui".

"Fizemos um acerto não usual, mas que deu certo na última etapa e também funcionou hoje, com o carro respondendo muito bem. Por mais que a pista estivesse suja, ainda estava boa e fico otimista para a etapa".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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