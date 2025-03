A vitória da primeira corrida da temporada 2025 da Porsche Sprint Challenge ficou com Gerson Campos. Mas o veterano piloto não teve vida fácil aqui no Velocitta, tendo que se esforçar para evitar problemas com um toque.

Após uma boa largada, onde manteve a segunda posição, o piloto do carro #82 acabou tomando um toque lateral, precisando manter o controle para evitar uma rodada. Isso o deixou na quarta posição, forçando-o a recuperar o esforço feito.

Aos poucos, Gerson foi subindo na classificação e, quando estava atacando o líder, Leonardo Herrmann, o rival acabou rodando sozinho, entregando a liderança para Campos, que não saiu mais dali, com a prova sendo encerrada sob SC.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock da Porsche Cup Brasil no Velocitta, Campos falou sobre a corrida deste sábado.

"Foi uma corrida de altos e baixos. Eu larguei bem, mas tomei um toque na traseira, fiquei bem de lado. Achei até que rodaria, mas consegui controlar o carro e saí na quarta posição. Eu sempre tento ver o copo meio cheio. Tomei a pancada, caí para trás, mas não rodei. Naquele momento eu mantive a calma e tentei manter o ritmo".

"Eu tinha um bom acerto em todos os treinos e preferi esperar no começo da corrida. Com isso, o Leo, que andou super bem nos treinos e fez a pole, conseguiu abrir uma vantagem boa, e eu fui ponto a ponto, entendendo e estudando, vendo onde ele perdia mais. E eu tentava não fazer o mesmo, antecipando onde ele estava brigando com o carro".

"Eu tentei reduzir o ritmo em alguns pontos, tentei ser o mais inteligente possível. Ele tinha uma entrada de reta muito boa, um bom traçado, não dava para sair colado para ultrapassar, e ele teve aquela infelicidade em um ponto que estava muito difícil. E aí a corrida terminou em SC. Estou muito feliz".

