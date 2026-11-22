A Sprint Challenge voltou para a pista de Interlagos neste domingo (22) para a segunda corrida da Porsche Cup e a etapa foi marcada por muita ação e alguns incidentes na pista, além de confirmar o título de Gerson Campos.

Caio Castro largou na pole para a segunda corrida da Sprint Challenge, no entanto, Gerson Campos teve a prioridade na curva do S e conquistou a ponta ainda na primeira volta, passando a liderar a corrida.

Enrico Pedrosa e Sadak Leite acabaram se tocando e rodando juntos faltando 20 minutos para o fim da etapa e Daniel Neumann precisou passar entre os dois carros, evitando uma batida e tentando se manter na briga pelo título, apesar do resultado virtual de Campos.

Pelo incidente do carro #66, Leite recebeu um drive through e precisou passar por dentro dos boxes, perdendo algumas posições.

Neumann, no entanto, se envolveu em outro incidente e foi desclassificado da prova ainda com a corrida rolando. Com isso, a equipe de Gerson Campos informou o piloto que o título já estava garantido, já que seus principais rivais não terminaram a sessão.

Mais atrás, observando as categorias 'menores', Cecilia Rabelo conseguiu avançar bastante no grid e, faltando 11 minutos para o fim da corrida, a piloto se encontrava na terceira posição da classe geral e em primeiro pela Sport.

Poucos minutos depois, Marco Mascari assumiu a liderança pela Sport, fazendo uma boa ultrapassagem sobre Rabelo, mas, ainda assim, a piloto do carro #98 confirmava o seu título.

Já na categoria Rookie, Marcelo Bentivoglio confirmava o bom fim de semana, liderando a corrida em sua classe e ocupando a sexta posição na geral.

Na 13ª volta, Neto Heil fez a ultrapassagem sobre Rabelo e tentava atacar Mascari, disputando o título da Sport. Porém, a manobra se tornou bastante complicada e o piloto não conseguiu conquistar o título.

Nos últimos segundos, Gabriel Cestari tentou atacar Bentivoglio pela liderança da Rookie, mas acabou rodando na curva do Sol e perdeu muitas posições.

Resultado da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos

Posição Piloto Categoria 1 Gerson CAMPOS CHA 2 Caio CASTRO CHA 3 Marco MASCARI CHAS 4 Neto HEIL CHAS 5 Cecilia RABELO CHAS 6 Marcelo BENTIVOGLIO CHAR 7 Raphael BERNARDES CHAR 8 Fabio GRECCO CHAS 9 Dilson PERES JR. CHAR 10 Claudio SIMÃO CHAR 11 Gabriel CESTARI CHAR 12 Charles GRUENBERG CHAR 13 Adriano VALVERDE CHAR 14 Lucas CASTELLANI CHAR 15 Ricardo ZYLBERMAN CHAR 16 Emilio MOREIRA CHAR 17 André FERREIRA CHAR 18 Eldo UMBELINO CHAR 19 Daniel NEUMANN CHA 20 Sadak LEITE CHA 21 Will CESAR CHA 22 Enrico PEDROSA CHA

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