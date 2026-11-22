Porsche Cup: Gerson Campos confirma título da Sprint Challenge com vitória em Interlagos
Caio Castro perdeu a liderança da corrida ainda na primeira curva apesar de ter colocado pressão sobre o carro #82
Gerson Campos
Foto de: Magnus Torquato
A Sprint Challenge voltou para a pista de Interlagos neste domingo (22) para a segunda corrida da Porsche Cup e a etapa foi marcada por muita ação e alguns incidentes na pista, além de confirmar o título de Gerson Campos.
Caio Castro largou na pole para a segunda corrida da Sprint Challenge, no entanto, Gerson Campos teve a prioridade na curva do S e conquistou a ponta ainda na primeira volta, passando a liderar a corrida.
Enrico Pedrosa e Sadak Leite acabaram se tocando e rodando juntos faltando 20 minutos para o fim da etapa e Daniel Neumann precisou passar entre os dois carros, evitando uma batida e tentando se manter na briga pelo título, apesar do resultado virtual de Campos.
Pelo incidente do carro #66, Leite recebeu um drive through e precisou passar por dentro dos boxes, perdendo algumas posições.
Neumann, no entanto, se envolveu em outro incidente e foi desclassificado da prova ainda com a corrida rolando. Com isso, a equipe de Gerson Campos informou o piloto que o título já estava garantido, já que seus principais rivais não terminaram a sessão.
Mais atrás, observando as categorias 'menores', Cecilia Rabelo conseguiu avançar bastante no grid e, faltando 11 minutos para o fim da corrida, a piloto se encontrava na terceira posição da classe geral e em primeiro pela Sport.
Poucos minutos depois, Marco Mascari assumiu a liderança pela Sport, fazendo uma boa ultrapassagem sobre Rabelo, mas, ainda assim, a piloto do carro #98 confirmava o seu título.
Já na categoria Rookie, Marcelo Bentivoglio confirmava o bom fim de semana, liderando a corrida em sua classe e ocupando a sexta posição na geral.
Na 13ª volta, Neto Heil fez a ultrapassagem sobre Rabelo e tentava atacar Mascari, disputando o título da Sport. Porém, a manobra se tornou bastante complicada e o piloto não conseguiu conquistar o título.
Nos últimos segundos, Gabriel Cestari tentou atacar Bentivoglio pela liderança da Rookie, mas acabou rodando na curva do Sol e perdeu muitas posições.
Resultado da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
|
Posição
|
Piloto
|
Categoria
|
1
|
Gerson CAMPOS
|
CHA
|
2
|
Caio CASTRO
|
CHA
|
3
|
Marco MASCARI
|
CHAS
|
4
|
Neto HEIL
|
CHAS
|
5
|
Cecilia RABELO
|
CHAS
|
6
|
Marcelo BENTIVOGLIO
|
CHAR
|
7
|
Raphael BERNARDES
|
CHAR
|
8
|
Fabio GRECCO
|
CHAS
|
9
|
Dilson PERES JR.
|
CHAR
|
10
|
Claudio SIMÃO
|
CHAR
|
11
|
Gabriel CESTARI
|
CHAR
|
12
|
Charles GRUENBERG
|
CHAR
|
13
|
Adriano VALVERDE
|
CHAR
|
14
|
Lucas CASTELLANI
|
CHAR
|
15
|
Ricardo ZYLBERMAN
|
CHAR
|
16
|
Emilio MOREIRA
|
CHAR
|
17
|
André FERREIRA
|
CHAR
|
18
|
Eldo UMBELINO
|
CHAR
|
19
|
Daniel NEUMANN
|
CHA
|
20
|
Sadak LEITE
|
CHA
|
21
|
Will CESAR
|
CHA
|
22
|
Enrico PEDROSA
|
CHA
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