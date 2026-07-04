Porsche Cup: Gerson Campos garante pole no Algarve pela Sprint Challenge
Pilotos lidaram com as altas temperaturas em Portugal
Foto de: Magnus Torquato
Enfrentando as altas temperaturas de Portugal, os pilotos da categoria Sprint Challenge voltaram ao traçado do Algarve para a classificação que define o grid de largada da corrida de domingo da Porsche Cup.
Rafa Bernardes garantiu a pole pela Rookie, no entanto, por ter que cumprir uma punição recebida ainda no Velocitta, o piloto perdeu 10 posições.
Gabriel Guper garantiu a passagem direta para o top 10, liderando a tabela com o melhor tempo de 1min48s691. Gerson Campos, Daniel Neumann, Enrico Pedrosa, Sadak Leite, Caio Castro, Nicholas Garfinkel, Cecilia Rabelo, Will Cesar e Neto Heil também garantiram a segunda sessão.
Campos conseguiu fazer a melhor volta, garantindo a pole, com Enrico Pedrosa em segundo e Cecilia Rabelo em terceiro.
Tabela completa em instantes.
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