Enfrentando as altas temperaturas de Portugal, os pilotos da categoria Sprint Challenge voltaram ao traçado do Algarve para a classificação que define o grid de largada da corrida de domingo da Porsche Cup.

Rafa Bernardes garantiu a pole pela Rookie, no entanto, por ter que cumprir uma punição recebida ainda no Velocitta, o piloto perdeu 10 posições.

Gabriel Guper garantiu a passagem direta para o top 10, liderando a tabela com o melhor tempo de 1min48s691. Gerson Campos, Daniel Neumann, Enrico Pedrosa, Sadak Leite, Caio Castro, Nicholas Garfinkel, Cecilia Rabelo, Will Cesar e Neto Heil também garantiram a segunda sessão.

Campos conseguiu fazer a melhor volta, garantindo a pole, com Enrico Pedrosa em segundo e Cecilia Rabelo em terceiro.

Tabela completa em instantes.

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