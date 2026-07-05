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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Gerson Campos garante vitória na corrida 2 da Sprint Challenge em Algarve

Pilotos lidaram com as altas temperaturas em Portugal para fechar o fim de semana sprint

Livia Veiga
Editado:
Gerson Campos

Foto de: Rafael Catelan

As altas temperaturas de Portugal castigaram os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup neste domingo para a corrida 2 do fim de semana. Gerson Campos garantiu a vitória depois da punição de Daniel Neumann.

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Daniel Neumann conseguiu uma boa largada e parecia ter o controle da corrida, mas na intervenção do segundo safety car na pista, o piloto do carro #21 ficou pressionado por Will Cesar, que vinha logo atrás com ritmo melhor.

Logo após a segunda relargada, Raphael Bernardes acabou escapando da pista e acionando, mais uma vez, o safety car para a retirada do carro.

Gerson Campus ganhou a corrida depois de Neumann ser punido em cinco segundos por limites de pista, tendo Enrico Pedrosa em segundo, enquanto Nicholas Garfinkel, Gabriel Guper e Sadak Leite fecharam o top 5.

Posição Nome Melhor tempo
1 Gerson CAMPOS 1:49.461
2 Enrico PEDROSA 1:49.446
3 Nicholas GARFINKEL 1:49.109
4 Gabriel GUPER 1:50.767
5 Sadak LEITE 1:49.891
6 Cecília RABELO 1:50.753
7 Daniel NEUMANN 1:49.242
8 Dilson PERES JR. 1:52.738
9 Marcelo BENTIVOGLIO 1:52.327
10 Will CESAR 1:49.844
11 Charles GRUENBERG 1:52.744
12 Gabriel CESTARI 1:53.383
13 Denis FERRER 1:52.821
14 Eldo UMBELINO 1:54.833
15 Caio CASTRO 1:50.014
16 Ricardo ZYLBERMAN 1:54.915
17 Neto HEIL 1:51.220
18 Raphael BERNARDES 1:52.545
19 Lucas CASTELLANI 1:53.310

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