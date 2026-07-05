Porsche Cup: Gerson Campos garante vitória na corrida 2 da Sprint Challenge em Algarve
Pilotos lidaram com as altas temperaturas em Portugal para fechar o fim de semana sprint
Foto de: Rafael Catelan
As altas temperaturas de Portugal castigaram os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup neste domingo para a corrida 2 do fim de semana. Gerson Campos garantiu a vitória depois da punição de Daniel Neumann.
Daniel Neumann conseguiu uma boa largada e parecia ter o controle da corrida, mas na intervenção do segundo safety car na pista, o piloto do carro #21 ficou pressionado por Will Cesar, que vinha logo atrás com ritmo melhor.
Logo após a segunda relargada, Raphael Bernardes acabou escapando da pista e acionando, mais uma vez, o safety car para a retirada do carro.
Gerson Campus ganhou a corrida depois de Neumann ser punido em cinco segundos por limites de pista, tendo Enrico Pedrosa em segundo, enquanto Nicholas Garfinkel, Gabriel Guper e Sadak Leite fecharam o top 5.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Gerson CAMPOS
|1:49.461
|2
|Enrico PEDROSA
|1:49.446
|3
|Nicholas GARFINKEL
|1:49.109
|4
|Gabriel GUPER
|1:50.767
|5
|Sadak LEITE
|1:49.891
|6
|Cecília RABELO
|1:50.753
|7
|Daniel NEUMANN
|1:49.242
|8
|Dilson PERES JR.
|1:52.738
|9
|Marcelo BENTIVOGLIO
|1:52.327
|10
|Will CESAR
|1:49.844
|11
|Charles GRUENBERG
|1:52.744
|12
|Gabriel CESTARI
|1:53.383
|13
|Denis FERRER
|1:52.821
|14
|Eldo UMBELINO
|1:54.833
|15
|Caio CASTRO
|1:50.014
|16
|Ricardo ZYLBERMAN
|1:54.915
|17
|Neto HEIL
|1:51.220
|18
|Raphael BERNARDES
|1:52.545
|19
|Lucas CASTELLANI
|1:53.310
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