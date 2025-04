A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil entregou neste sábado uma corrida 1 no Velocitta cheia de drama e incidentes. Gerson Campos foi o vencedor, convertendo sua pole, confirmando o triunfo após uma investigação da direção de prova por procedimentos na relargada.

Em quinto, Mario Delara venceu na Sport, enquanto Daniel Neumann levou a melhor na Rookie, em oitavo.

Gerson largou bem para segurar as investidas de Herrmann desde a primeira curva. Caio Castro subiu para terceiro, deixando Lucas Locatelli em quarto. Quem se saiu bem também foi Cecília Rabelo que, em uma volta, já estava na quinta posição após largar em 10º.

Com cinco minutos transcorridos, Campos abria 3s8 para Herrmann, que era bastante pressionado por Caio Castro. Lucas Locatelli seguia em quarto, mas com Rabelo em sua cola, valendo a briga da Sport. Em 10º, Claudio Reina liderava na Rookie.

No meio da prova, um grande susto. George Filho e William Araújo vinham disputando posição, quando o primeiro piloto tentou fechar a porta, tomou um toque e acabou rodando no meio da primeira curva, bem no caminho dos demais, que tiveram que mudar a trajetória para evitarem um acidente.

O SC precisou ser acionado com 11min para o fim. Heverton Cardoso vinha em disputa com Claudio Simão e acabou se perdendo na entrada da última curva, rodando e batendo na barreira de pneus. O piloto conseguiu sair do local sozinho para estacionar o carro em um local mais seguro.

A prova foi retomada com 06min30s ainda no relógio. Rabelo e Locatelli acabaram se tocando na reta principal, e Cecília viu sua corrida comprometida com um furo de pneu. Locatelli seguiu tentando sobreviver, mas perdendo posições. Isso deixou Campos em primeiro, com Herrmann em segundo, Caio Castro em terceiro e Caio Chaves como o novo quarto colocado.

Campos abriu bastante para Herrmann, com 1s5 de vantagem após apenas uma volta. O piloto do #23 era muito pressionado por Caio Castro, o que permitiu a Caio Chaves colar também. Em quinto, Mario Delara liderava pela Sport. Em oitavo, Daniel Neumann estava na frente pela Rookie.

E, para dar mais drama à corrida, a direção de prova anunciou uma investigação contra o líder Campos por procedimentos de relargada.

No final, Gerson Campos garantiu a sua segunda vitória na temporada 2025. Leonardo Herrmann foi o segundo, com Caio Castro em terceiro, Caio Chaves em quarto e Mário Delara em quinto. Delara, com isso, triunfou na Sport, enquanto Neumann levou a melhor na Rookie, em oitavo.

A Porsche Cup fecha o sábado no Velocitta com a classificação da Sprint Trophy, às 17h30. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

2 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

3 - Caio Castro (Sprint Challenge)

4 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

5 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

6 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

7 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

8 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

9 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

10 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

11 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

12 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

13 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

14 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

15 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

16 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

17 - Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

18 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

19 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

ABANDONARAM:

Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

Heverton Cardoso (Sprint Challenge Rookie)

William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

