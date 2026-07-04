Porsche Cup: Gerson Campos vence corrida 1 da Sprint Challenge em Algarve
Pilotos enfrentaram as altas temperaturas de Portugal para a primeira etapa
Foto de: Fernanda Freixosa
A corrida 1 da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup foi um pouco mais tranquila, mesmo com as altas temperaturas, mas com boas disputas em pista. Apesar da pressão no início, Gerson Campos faturou a vitória, conseguindo se defender de Enrico Pedrosa.
Na largada, Enrico Pedrosa assumiu a liderança de Gerson Campos, que minutos mais tarde se envolveu em uma boa briga com os rivais pelas primeiras posições.
Caio Castro foi punido por ter queimado a largada, o piloto precisou pagar um drive-through faltando 17 minutos para o fim da prova.
Rabelo foi obrigada a abandonar a etapa por conta de um pneu traseiro furado, fazendo a piloto finalizar o sábado sem pontos depois de uma boa classificação mais cedo. Cecilia conseguiu voltar para a pista, mas terminou uma volta atrás dos rivais.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Gerson CAMPOS
|1:49.918
|2
|Enrico PEDROSA
|1:50.018
|3
|Daniel NEUMANN
|1:49.440
|4
|Sadak LEITE
|1:49.709
|5
|Will CESAR
|1:50.330
|6
|Nicholas GARFINKEL
|1:50.417
|7
|Gabriel GUPER
|1:50.860
|8
|Neto HEIL
|1:51.862
|9
|Marco MASCARI
|1:53.042
|10
|Caio CASTRO
|1:50.101
|11
|Raphael BERNARDES
|1:52.193
|12
|Lucas CASTELLANI
|1:53.117
|13
|Adriano VALVERDE
|1:53.942
|14
|Dilson PERES JR.
|1:53.772
|15
|Gabriel CESTARI
|1:52.752
|16
|Charles GRUENBERG
|1:53.898
|17
|Marcelo BENTIVOGLIO
|1:53.714
|18
|Eldo UMBELINO
|1:53.904
|19
|Cecília RABELO
|1:49.930
|20
|Ricardo ZYLBERMAN
|1:56.636
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