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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Gerson Campos vence corrida 1 da Sprint Challenge em Algarve

Pilotos enfrentaram as altas temperaturas de Portugal para a primeira etapa

Livia Veiga
Editado:
Gerson Campos

Foto de: Fernanda Freixosa

A corrida 1 da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup foi um pouco mais tranquila, mesmo com as altas temperaturas, mas com boas disputas em pista. Apesar da pressão no início, Gerson Campos faturou a vitória, conseguindo se defender de Enrico Pedrosa.

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Na largada, Enrico Pedrosa assumiu a liderança de Gerson Campos, que minutos mais tarde se envolveu em uma boa briga com os rivais pelas primeiras posições.

Caio Castro foi punido por ter queimado a largada, o piloto precisou pagar um drive-through faltando 17 minutos para o fim da prova.

Rabelo foi obrigada a abandonar a etapa por conta de um pneu traseiro furado, fazendo a piloto finalizar o sábado sem pontos depois de uma boa classificação mais cedo. Cecilia conseguiu voltar para a pista, mas terminou uma volta atrás dos rivais.

Posição Nome Melhor tempo
1 Gerson CAMPOS 1:49.918
2 Enrico PEDROSA 1:50.018
3 Daniel NEUMANN 1:49.440
4 Sadak LEITE 1:49.709
5 Will CESAR 1:50.330
6 Nicholas GARFINKEL 1:50.417
7 Gabriel GUPER 1:50.860
8 Neto HEIL 1:51.862
9 Marco MASCARI 1:53.042
10 Caio CASTRO 1:50.101
11 Raphael BERNARDES 1:52.193
12 Lucas CASTELLANI 1:53.117
13 Adriano VALVERDE 1:53.942
14 Dilson PERES JR. 1:53.772
15 Gabriel CESTARI 1:52.752
16 Charles GRUENBERG 1:53.898
17 Marcelo BENTIVOGLIO 1:53.714
18 Eldo UMBELINO 1:53.904
19 Cecília RABELO 1:49.930
20 Ricardo ZYLBERMAN 1:56.636

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