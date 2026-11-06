Porsche Cup: Gerson Campos vence corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos
Gabriel Cestari manteve a ponta e venceu pela sport e rookie
Gerson Campos
Foto de: Rafael Catelan
Os pilotos da Porsche Cup voltaram ao traçado de Interlagos nesta sexta-feira (06) para a decisão da corrida 1 da Sprint Challenge.
Gerson Campos largou na pole geral, com Gabriel Cestari em segundo na categoria sport e rookie.
Sem grandes problemas na largada, os dois pilotos conseguiram se manter na ponta, mas faltando 22 minutos para o fim da prova, Cecilia Rabelo acabou rodando e causando uma bandeira amarela.
Ao mesmo tempo, Nicholas Garfinkel teve problemas com os freios e precisou abandonar a etapa.
Campos cruzou a linha de chegada em primeiro, vencendo a etapa sem grandes problemas, com Daniel Neumann e Enrico Pedrosa fechando o top 3. Sadak Leite e Gabriel Cestari fecharam os cinco primeiros.
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