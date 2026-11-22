A conquista do título da Sprint Challenge da Porsche Cup em Interlagos foi marcada por uma mistura de tensão e emoção para Gerson Campos. O piloto revelou que chegou a temer um furo no pneu na última volta da corrida.

Em entrevista ao Motorsport.com Brasil, Campos contou que ouviu um barulho no carro ao passar pelo S do Senna, o que fez com que adotasse uma postura mais conservadora nos metros finais da prova.

"Até a última volta, eu estava bem concentrado na corrida. Inclusive, na última volta, achei que meu pneu tivesse furado, porque entrei ali no S do Senna, o carro fez um barulho e eu falei para o meu engenheiro: 'Olha, é a última volta mesmo?'", revelou.

"Ele falou que era. Então, eu falei: 'Vou aliviar muito, porque acho que meu pneu pode ter furado'. Nas curvas de alta, vim bem mais lento, nas curvas que tracionam e forçam o pneu."

No fim, a preocupação não passou de um susto, já que o barulho havia sido provocado por uma sujeira. Superada a tensão, Campos pôde celebrar a conquista com uma surpresa preparada pela equipe.

"Não foi [um furo], era uma sujeira, mas a gente fica com tanta coisa na cabeça, querendo que chegue logo. Foi incrível. Na hora em que a gente cruzou a linha de chegada, o pessoal colocou meus filhos para falar comigo no rádio, para dar parabéns."

O campeão também fez questão de agradecer aos profissionais da categoria, aos patrocinadores e à família, destacando a dedicação necessária ao longo da temporada para conquistar o título.

"Foi um campeonato incrível, com os engenheiros, todo o time técnico da Porsche, que entregou carros idênticos a todos os pilotos, meus patrocinadores. Só tenho a agradecer. E a minha dedicação também, que só a minha esposa e eu sabemos como foi ao longo do ano."

Relação especial com os filhos

A ligação entre a trajetória de Campos na Porsche Cup e a paternidade começou justamente em sua estreia na categoria. O piloto revelou que o nascimento de seu segundo filho aconteceu no mesmo dia de sua primeira corrida.

"A minha história com a Porsche é muito bacana, porque quando meu segundo filho nasceu foi no dia da minha primeira corrida aqui. Então, passei a noite em claro, vim correr uma etapa endurance e ganhei. Então, eles estão muito ligados. É uma coisa muito mágica."

Questionado sobre a possibilidade de os filhos seguirem seus passos no automobilismo, Campos revelou que o mais velho já começou a andar de kart na Granja Viana, passando dos modelos elétricos para os veículos a combustão.

"Se eles um dia gostarem e quiserem seguir alguma coisa relacionada ao esporte a motor, vou ter o maior prazer. Senão, qualquer outro esporte, porque acho que o esporte é algo que traz muito benefício para a vida e é muito legal viver isso."

Já o filho mais novo, por enquanto, demonstra interesse por uma área completamente diferente do automobilismo.

"O mais novo só quer saber dos bichos. Talvez ele seja biólogo ou veterinário. Vamos ver no futuro", brincou o campeão.

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