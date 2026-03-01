Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Giassi 'dá o bote' na relargada e vence a corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos

Alceu Feldmann brigou pela vitória no geral, mas triunfou na Sport, enquanto Pipo Massa completou um fim de semana perfeito na Rookie

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Jeff Giassi

A Porsche Cup Brasil encerrou neste domingo a primeira etapa da temporada 2026, e em uma corrida movimentada da Carrera Cup em Interlagos, Jeff Giassi fez uma grande manobra de ultrapassagem na relargada em cima de Matheus Comparatto para disparar na frente e vencer. Em segundo, Alceu Feldmann triunfou na Sport, enquanto Pipo Massa completou um fim de semana perfeito com mais uma vitória na Rookie.

Feldmann consegue manter a liderança no apagar das luzes, enquanto Comparatto saltou direto para a segunda posição, com Malucelli em sua cola. Mais atrás, Gaidzinski ficava com o carro parado na barreira de pneus do S, mas sem necessidade de um SC.

Ao final da primeira volta, Feldmann seguia na ponta, tanto pela geral quanto pela Sport, com Comparatto se aproximando bastante. Já Malucelli perdia contato para os rivais da frente, sendo também ultrapassado por Giassi, enquanto Muller já subia para quinto. Em 16º, Campos era o líder da Rookie.

Com pouco mais de cinco minutos no relógio, Comparatto usou o Boost para atacar Feldmann na reta principal e assumir a liderança, as sem conseguir se afastar na frente. Isso abriu espaço para o troco no início da volta seguinte, aproveitando-se do fato de ter mais Boosts disponíveis para utilizar. Mais atrás, Muller tinha que usar um traçado defensivo para afastar os ataques de Salles.

Feldmann e Comparatto seguiam trocando posições nos minutos seguintes, e isso permitiu a aproximação de Giassi. E, aproveitando-se do uso da potência extra, Comparatto e Giassi deram o salto em cima de Feldmann para subirem para primeiro e segundo. E enquanto Alceu esperava pra usar o Boost na volta seguinte, o SC precisou ser acionado após Billi ficar com o carro parado na pista por conta de um toque com Zanon.

A prova foi retomada com pouco menos de 10min ainda no relógio, e Giassi aproveitou para entrar na reta colado em Comparatto. E uma embarrigada do rival permitiu a Giassi pular para a ponta. Pouco atrás, Feldmann, Vivacqua e Muller completavam o top 5. Feldmann era o líder da Sport e Campos estava na frente pela Rookie, em 16º.

Mais um erro de Comparatto fez com que ele perdesse o segundo lugar para Feldmann, enquanto Vivacqua e Muller também pressionavam o jovem piloto, que conseguiu se estabilizar para evitar cair mais. Já na Rookie, Pipo Massa assumia a liderança, em 14º.

No final, Jeff Giassi não teve problemas para triunfar com uma larga vantagem para Alceu Feldmann, que levou a melhor na Sport. Completaram o top 5: Matheus Comparatto, Thiago Vivacqua e Marçal Muller. E, na Rookie, mais uma vitória de Pipo Massa, que terminou em 14º.

Confira o resultado da corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos:

POS DRIVER DIFF
1 Jeff Giassi (Carrera Cup)
2 Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) 4.162
3 Matheus Comparatto (Carrera Cup) 6.827
4 Marçal Müller (Carrera Cup) 6.109
5 Thiago Vivacqua (Carrera Cup) 6.373
6 Miguel Paludo (Carrera Cup) 7.089
7 Lucas Salles (Carrera Cup) 7.575
8 Marcos Regadas (Carrera Cup) 8.324
9 Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) 8.695
10 Antonella Bassani (Carrera Cup) 8.903
11 Miguel Mariotti (Carrera Cup) 9.928
12 Francisco Horta (Carrera Cup Sport) 11.570
13 Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) 12.461
14 Pipo Massa (Carrera Cup Rookie) 1 volta
15 Israel Salmen (Carrera Cup Sport) 1 volta
16 Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) 1 volta
17 Lineu Pires (Carrera Cup Sport) 1 volta
18 Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) 1 volta
19 Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) 1 volta
20 Josimar Junior (Carrera Cup Sport) 1 volta
21 Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) 1 volta
22 José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) 1 volta
23 Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) 1 volta
24 Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) 1 volta
25 Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) 1 volta
26 Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) 1 volta
27 Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) 1 volta
28 Luiz Souza (Carrera Cup Rookie) 1 volta
29 Sang Ho Kim (Carrera Cup Rookie) 1 volta
30 André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie) 1 volta
31 Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) 1 volta
32 Pietro Fantin (Carrera Cup) 1 volta
33 Carlos Campos (Carrera Cup Sport) 2 voltas
34 Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) 2 voltas
35 Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) 3 voltas
36 Marco Billi (Carrera Cup Rookie) 10 voltas
37 Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) 10 voltas

