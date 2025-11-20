A decisão do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil promete fortes emoções neste fim de semana, entre os dias 20 e 22 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A dupla formada por Jeff Giassi e Silvio Morestoni chega à capital paulista na briga direta pelo título da Carrera Rookie.

Após uma temporada marcada por evolução constante, os pilotos chegam à última etapa ocupando a vice-liderança do campeonato. A diferença de 19 pontos para os líderes representa um obstáculo considerável, mas não abala o otimismo dos competidores. O formato da prova de 500 Km com múltiplas variáveis estratégicas e maior peso na pontuação, é visto por eles como uma oportunidade para reverter o cenário.

“Chegamos a Interlagos muito focados. A diferença de 19 pontos não assusta, pelo contrário, é um combustível a mais. Sabemos que a prova de 500 Km pode mudar tudo, e vamos usar isso a nosso favor", completou Giassi

“A temporada inteira foi de evolução, então estamos confiantes para essa última etapa. Se fizermos nosso trabalho com consistência e estratégia, temos todas as chances de brigar pelo título até o fim,” destacou Morestoni

Com o título em aberto e a expectativa elevada, Giassi e Morestoni apostam em regularidade, estratégia e ritmo forte para encerrar o campeonato no topo. Esses elementos prometem tornar a grande final em Interlagos ainda mais emocionante.

