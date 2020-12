Porsche Cup: Guilherme Salas e Pedro Aguiar lideram último treino livre em Interlagos

Na manhã deste sábado (5) a Porsche Cup realizou três sessões de treinos livres para a terceira e última etapa da Endurance em Interlagos.

A melhor marca de todas as sessões ficou com a dupla Guilherme Salas e Pedro Aguiar que ocupam a quarta colocação na competição e ainda brigam pelo título com as duplas Alceu Feldmann e Thiago Camilo, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta.

Gabriel Casagrande e Rouman Ziemkievicz lideraram na classe Sport e fizeram o segundo melhor tempo na geral. Rouman tem 12 pontos a menos que o líder da categoria, Piquet Jr.

Na etapa de Interlagos, onde a distância da prova é de 500 Km, 200 Km a mais do que as demais, as duplas podem convidar um terceiro piloto para conduzir o carro.

O Motorsport.com transmite o treino classificatório para a etapa de Interlagos ao vivo, logo mais, às 15h30 min.

Confira o top 10 do treino livre 3 em Interlagos:

1-Guilherme Salas/ Pedro Aguiar

2-Gabriel Casagrande/Rouman Ziemkievicz

3-Piquet Jr./Fran Lara

4-Luca Seripieri/ Alan Hellmeister

5-Ricardo Zonta/ Christian Hahn/Werner Neugebauer

6-Thiago Camilo/Alceu Feldmann

7-Felipe Massa/Lico Kaesemodel

8-Miguel Paludo/Dennis Dirani

9-Cacá Bueno/Marcelo Franco

10-Lucas Di Grassi/Ricardo Baptista