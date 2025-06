Gustavo Zanon está de volta às pistas para a disputa da quarta etapa da Porsche Cup, que marca o início da sequência portuguesa da temporada Sprint. O piloto rio-pretense da classe Carrera Sport acelera neste final de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O moderno traçado recebeu a F1 duas vezes, em 2021 e 2020, ambas com vitória de Lewis Hamilton à época correndo na Mercedes.

Depois de passar pelo Algarve, a categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo segue em território português, para corridas no mês de agosto no Estoril, autódromo histórico para os brasileiros pela primeira vitória de Ayrton Senna na F1, há 40 anos.

A pista do Algarve é considerada uma das mais desafiadoras do calendário. Com 4.684 metros de extensão e 15 curvas, o traçado é marcado por curvas cegas e zonas de frenagem em declive, exigindo adaptação rápida e um acerto preciso do carro. Embora favoreça ultrapassagens graças à sua largura, o circuito exige muito de carros e pilotos, tornando cada disputa uma combinação de estratégia e controle.

Estreante na Carrera Sport em 2025, Zanon segue trajetória ascendente ao longo do ano. Na primeira metade do campeonato, acumulou bons tempos, presença no top 10 em duas oportunidades e ficou a milésimos de disputar a pole na segunda etapa no Velocitta.

Cabe ressaltar que sua nova classe é uma das mais concorridas do evento, com 17 pilotos inscritos entre os 32 que vão acelerar pela Carrera Cup no Algarve.

“Estou muito animado por correr em Algarve”, disse Zanon. “É uma pista que ainda não conheço pessoalmente, mas que estudei bastante no simulador para entender suas características. É um traçado desafiador e bem diferente do que temos no Brasil, com curvas cegas, subidas, descidas e trechos bem técnicos. Acredito que será uma experiência incrível. Em relação ao campeonato, tivemos uma boa corrida na última etapa e outra nem tanto, então seguimos trabalhando nos detalhes para evoluir. O time tem crescido bastante e estamos focados em conquistar bons resultados nesta etapa.”

A programação da etapa de Portimão começa na sexta-feira (27), com duas sessões de treinos livres. No sábado (28), acontecem a classificação e a primeira corrida do final de semana. Já no domingo (29), a segunda prova encerra a rodada dupla. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

