A segunda etapa da Porsche Carrera Cup 2022 acontece neste final de semana no Velocitta. Embalado pela vitória na abertura do campeonato, em Goiânia, Chris Hahn mira o topo do pódio mais uma vez. Desta vez, em uma das pistas onde viveu um dos capítulos mais marcantes de sua carreira.

Há seis anos, o piloto da Blau Motorsport recebeu um convite de ir ao Velocitta fazer um teste na Porsche Cup a bordo do modelo 911. Era uma quarta-feira, véspera da disputa da quarta etapa do campeonato de 2016 e a paixão pela categoria foi instantânea.

O que era um teste virou um treino e Hahn, na época com 18 anos de idade, decidiu competir. Resultado: largou na segunda colocação da categoria Challenge e venceu a prova logo em sua estreia.

“Foi um final de semana histórico e que marcou muito minha carreira”, disse Hahn. “Lembro que fiz uma boa largada e fui me mantendo na posição até os instantes finais, quando consegui espaço para atacar o Cristiano Piquet”, contou.

Faltando cinco minutos para o final da prova, os dois carros se encostaram de leve na Curva da Mata. Instantes depois, na reta oposta, Chris concretizou a ultrapassagem sobre o então líder do campeonato.

“Lembro da chegada, da festa da minha família que estava presente. Meu pai competia na categoria Cup naquela época. Foi um final de semana especial que, com certeza, eu espero repetir agora a bordo de um novo carro”, completou.

O objetivo é sair do Velocitta no topo da tabela de classificação. Chris é o atual vice-líder do campeonato na categoria Carrera Cup com 36 pontos. Quatro a menos que líder, Marçal Muller.

“Retornei à categoria este ano com o objetivo de conquistar o título. E para isso é preciso pontuar bem em todos os finais de semana, estar sempre entre os primeiros colocados e vencer o máximo de corridas possíveis. Começamos bem em Goiânia e agora queremos consolidar isso no Velocitta”, finalizou o piloto do carro 26.

A disputa em Mogi começa para valer no sábado, com o treino classificatório marcado para as 9h45. Em seguida, às 13h, acontece a primeira corrida do final de semana. Os carros realinham no grid no domingo, também às 13h, para a segunda e última disputa válida pela segunda etapa do campeonato.

