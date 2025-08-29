Todas as categorias

Porsche Cup

Porsche Cup: Hahn supera Paludo e cola na liderança a duas corridas do fim do campeonato

Piloto da Carrera Cup foi ao pódio nas duas provas da etapa do Estoril

Editado:
Chris Hahn, Marçal Muller e Miguel Paludo

Com uma ultrapassagem em cima de Miguel Paludo logo após a largada, Chis Hahn cumpriu sua missão na disputa segunda prova da penúltima etapa da temporada da Porsche Carrera Cup Brasil. O piloto da Blau Motorsport cruzou a linha de chegada do Circuito do Estoril, em Portugal, na segunda colocação, com o adversário logo atrás e, desta maneira, colou de vez na briga pelo título de 2025.

Agora, restando apenas mais duas corridas para o fim da competição, apenas dois pontos separam Chris e Paludo. A minúscula diferença entre os dois promete deixar a decisão do campeonato sprint - de provas curtas - ainda mais emocionante. A disputa será nos dias 08 e 09 de novembro, em Interlagos, junto com o GP São Paulo de Fórmula 1.

“Chegamos aqui em Portugal com o objetivo de descontar pontos do Paludo e voltamos pra casa com a sensação do dever cumprido. Claro que eu queria a vitória. Hoje principalmente, porque pecamos um pouco no acerto do carro e, não fosse isso, a gente disputaria a primeira colocação com o Marçal Muller. Mas chegamos aqui seis pontos atrás e estamos indo para a final a apenas dois pontos. O título só depende da gente agora”, disse Chris Hahn.

O pódio desta manhã, com Paludo em terceiro, Muller em primeiro e Chris em segundo foi o mesmo da disputa da quinta-feira, que abriu a rodada dupla realizada na região de Cascais. 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Porsche Cup
Filtros