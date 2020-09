Neste final de semana, o autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, recebe a primeira etapa da Porsche Endurance, com uma prova de 300 km. Alan Hellmeister e Luca Seripieri são os atuais campeões da categoria 4.0, atual Carrera Cup e prezam pela calma e a regularidade para vencerem novamente em 2020.

Em entrevista exclusiva para o Motorsport.com, Hellmeister falou sobre a expectativa para a nova temporada e como estão sendo os primeiros passos em busca do bicampeonato.

“A expectativa é sempre a melhor possível, mas sabemos que o ano passado não foi fácil e este ano vai ser mais difícil ainda. O Luca foi qualificado em uma categoria superior, então levamos um lastro muito grande e isso sem dúvida vai ser um agravante de dificuldade no nosso caso".

"Mas o trabalho está começando, hoje não conseguimos treinar muito mas estou com expectativa boa, acho que vai ser uma prova de quem aguentar mais e não de tanta velocidade”.

O experiente piloto, que tem passagens por grandes categorias como Stock Car e GT Open falou sobre a diferença de estratégia em corridas de Sprint e Endurance.

“Estratégia para a prova de Endurance é uma mudança total. Primeiro que na corrida de Sprint você não precisa de tanta estratégia, é dar o máximo do seu ritmo até o final. Na Endurance a gente precisa entender como está a nossa situação, se está bem ou mal, se precisa focar no meio ou no fim da prova".

"Eu acho muito precoce pra gente falar ainda, acredito que agora a gente não tenha o desempenho para buscar a pole mas acho que temos um bom ritmo para a corrida”.

Hellmeister também falou sobre como manter a regularidade foi fundamental para a conquista do título em 2019.

“Acho que somos a prova clara que, para vencer o Endurance, nem sempre você precisa ser o mais rápido. Estou aqui com o Luca e vencemos apenas uma prova no ano passado. O primeiro objetivo é sempre terminar, precisamos carregar o maior número de pontos possíveis, principalmente nesta etapa em si, é difícil chutar um resultado e acho que precisamos carregar pontos para pensar no campeonato na terceira etapa”.

Seripieri falou sobre como encara o desafio de ser o atual campeão da Carrera Cup e como trabalha a parte mental para não deixar a pressão influenciar sua pilotagem.

“Eu tento nunca ver dessa maneira de ser o campeão, eu tento sempre olhar meu parceiro, que é o Alan, e penso que tenho que melhorar em relação ao ano passado. Eu não posso entrar no carro pensando que somos os atuais campeões, nem que precisamos defender o título porque eu acho que neste esporte na última volta você pode ficar sem combustível e perder".

"Então temos que pensar que é só mais uma corrida, não é a pole que vai definir, é uma prova longa e vai ser importante negociar o tráfego sem perder tempo. Eu tento manter a cabeça no lugar”.

Seripieri também falou sobre como se sente ao disputar uma prova com tantas estrelas do automobilismo mundial, como Felipe Massa, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet e outros.

“Muda aqui fora, uma vez que a gente está dentro do carro e fecha a viseira você precisa dar o seu melhor sempre, especialmente quando tem um cara do calibre dos pilotos que estão aqui. Então quando um piloto como o Felipe Massa te ultrapassa, você não pode simplesmente aceitar, você precisa tentar acompanhar ele, é uma chance de ter uma referência".

"Até porque em relação a velocidade, resultados e performance, pra mim é meu parceiro a referência porque a dupla que vai vencer é a dupla equilibrada, não adianta fazer uma volta mágica”

O autódromo do Velo Città recebe pela segunda vez uma edição da Porsche Endurance, a primeira prova foi realizada em 2017 e a vitória ficou com Ricardo Zonta e Lico Kaesemodel.

A primeira etapa da Porsche Endurance acontece neste sábado, dia 19, às 11:10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?