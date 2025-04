A Porsche Cup encerrou sua passagem pelo Velocitta, válida pela segunda etapa da temporada 2025, com uma bela corrida da classe Sprint Challenge. Com uma ultrapassagem no início da última volta, Leonardo Herrmann foi o vencedor.

Pole da prova, Lucas Locatelli perdeu a ponta na última volta e terminou em quarto, mas ainda venceu na Sport. Em nono, Daniel Neumann levou mais uma na Rookie.

Em uma largada confusa, Locatelli conseguiu manter a liderança, enquanto Caio Castro, que parecia pronto para dar o bote, acabou perdendo posições em uma escapada. Nisso, o pole se viu presisonado pelo líder da Challenge, Caio Chaves. Gerson Campos e Leonardo Herrmann também se juntavam à briga.

Enquanto os quatro protagonizavam disputas entre si, isso permitiu a aproximação de José Moura Neto e Caio Castro. E com um belo mergulho, Herrmann subiu para terceiro com uma ultrapassagem na curva 5. Com mais uma bela manobra, na volta seguinte, o piloto do #23 subia para segundo, passando Chaves. Isso foi permitindo a Locatelli abrir quase 1s de vantagem na frente após 6min de prova.

Após os 10min iniciais, Lucas Locatelli liderava na geral e na Sport, tendo 1s8 de vantagem para Herrmann. Caio Chaves era o terceiro, com Gerson Campos e Caio Castro completando o top 5. Em nono, Daniel Neumann era o líder dos Rookies.

Aos poucos, Herrmann passou a imprimir um ritmo mais forte, baixando a vantagem de Locatelli para apenas 0s3 a oito minutos do fim da regressiva. Já Caio Chaves abria 1s para Gerson Campos, que tinha 5s para Caio Castro.

No final, com uma ultrapassagem no início da última volta, Leonardo Herrmann ficou com a vitória, tendo Caio Chaves em segundo e Gerson Campos em terceiro. Por conta de um erro, Lucas Locatelli foi apenas o quarto, mas garantindo o triunfo na Sport. Em nono, Daniel Neumann levou mais uma na Rookie.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2025 no fim de abril, com sua primeira passagem em Interlagos no ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

2 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

3 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

4 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

5 - Caio Castro (Sprint Challenge)

6 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

7 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

8 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

9 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

10 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

11 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

12 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

13 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

14 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

15 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

16 - Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

17 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

18 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

19 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

20 - Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

21 - Heverton Cardoso (Sprint Challenge Rookie)

22 - Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

23 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

