A corrida de abertura do Porsche Endurance Challenge, neste domingo em Portimão terá o nome oficial de GP Paulo Pinheiro. É uma das diversas homenagens prestadas pela Porsche Cup C6 Bank ao engenheiro mecânico idealizador do Autódromo Internacional de Algarve (AIA).

O empreendedor Paulo Pinheiro recebeu a categoria pela primeira vez em 2012 e desde então conservou laços de amizade com o promotor do evento, Dener Pires. Entusiasta do esporte a motor e grande fã do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, o engenheiro português falecido no ano passado tinha o sonho de ver corridas de MotoGP e F1 no AIA.

Além do nome da corrida de 300 km, todos 34 carros terão adesivos alusivos ao idealizador do autódromo, que será homenageado também em cerimônia no grid prévia à largada e na transmissão da prova.

Seu filho, o piloto Bernardo Pinheiro, irá disputar a corrida em dupla com Flavio Sampaio a bordo do Porsche #11.

“Paulo Pinheiro era um dos grandes do esporte a motor", disse Dener Pires, promotor da categoria. "Ele era uma pessoa muito simples no trato e de uma gentileza única, ao mesmo tempo em que era um visionário. Idealizou e realizou o projeto deste autódromo maravilhoso nos mínimos detalhes".

"É uma pista incrível, que ele conseguiu viabilizar em curtíssimo tempo, sem uma grande corporação por trás. Paulo Pinheiro tinha o sonho de ver corridas de MotoGP e F1 em Portimão e realizou isso. Temos orgulho de reverenciar sua memória pela sincera amizade que tivemos por mais de uma década”.

O GP Paulo Pinheiro abre a temporada de provas de longa duração da Porsche Cup C6 Bank. Serão três corridas, sendo as duas primeiras em Portugal com 300 km. A final acontece em Interlagos e encerra a temporada do vigésimo aniversário da categoria, com os carros de competição mais produzidos no mundo acelerando por 500 km.

Os competidores disputam a corrida em duplas, com os 25 carros da Carrera Cup compartilhando a pista com os nove da Challenge. A tomada de tempo tem uma sessão dedicada para cada integrante da tripulação e o grid é determinado pela média das melhores voltas de cada um deles.

A sexta-feira é reservada aos treinos opcionais e livres, com o classificatório acontecendo no sábado. O GP Paulo Pinheiro tem largada prevista para 9h (pelo horário de Brasília) de domingo. A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite ao vivo a classificação e a corrida.

