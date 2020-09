Porsche Cup: Horta comemora tática em triunfo pela GT3 Cup: “Eles apostaram no safety car”

Enquanto as atenções na Carrera Cup ficavam entre o carro #8 de Ricardo Zonta e Werner Neugebauer, além de Miguel Paulo e Felipe Massa, a disputa pela vitória na categoria GT3 pegava fogo nas voltas finais.

Melhor para a dupla Francisco Horta e William Freire, que levou a melhor sobre a dupla Átila Abreu e Leo Sanchez, atuais campeões da categoria na endurance.

Ao final da prova, Horta comemorou, além do triunfo, a estratégia certeira, que dependia da não entrada de safety car na prova, algo que, de fato, não ocorreu em todas as 88 voltas programadas no Velocitta.

"Foi bem emocionante, eles apostaram num safety car”, disse Horta após a corrida. “Se tivesse um, ia ficar complicado para a gente, mas não teve, e foi tudo definido na pista.”

“Estávamos bem, e o William fez um último stint muito legal para dar a vitória. A pista do Velocitta para Endurance é bem travada, bem técnica, e foi muito legal. Estou bem contente."

Veja como foi a corrida na íntegra

