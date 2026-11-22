A Porsche Cup Brasil chega à última etapa da temporada 2026 com a disputa pelo título geral da Sprint Trophy em aberto. Após a vitória de sábado em Interlagos, Marcelo Kairis assumiu a liderança do campeonato, enquanto Neylson Almeida e Sergio Laurentys seguem na briga.

Kairis e Almeida acumulam 100 pontos brutos cada. Entretanto, com a contabilização dos descartes, o piloto do Porsche #30 aparece na liderança, com 79 tentos, contra 75 do adversário. Laurentys, por sua vez, soma 72 pontos, sete a menos que o líder.

Kairis também conquistou antecipadamente o título da classe Sport, após somar 18 pontos em cada uma das quatro corridas válidas pelo campeonato disputadas até aqui.

A decisão da Sprint Trophy acontecerá no próximo fim de semana, em Interlagos, durante o Porsche Fest, evento que também receberá os 500 km, prova que encerra a temporada do campeonato de endurance da categoria.

Confira a classificação da Sprint Trophy geral:

Pos. Nº Piloto ET1 ET2 ET3 ET7 Total Descartes Pontuação 1 30 Marcelo Kairis 23 21 28 28 100 21 79 1 78 Neylson Almeida 25 25 25 25 100 25 75 3 72 Sergio Laurentys 28 23 21 21 93 21 72 4 121 Denis Ferrer DQ 28 23 23 74 23 51 5 1 Gustavo Costa 21 13 13 15 62 13 49 6 27 Nilson Jocionis 15 16 16 9 56 9 47 7 34 Leonardo Marcelli 0 17 19 19 55 0 55 7 911 Paulo Muzy 19 19 7 10 55 7 48 9 0 Vinicius Motta 10 11 14 14 49 10 39 10 18 Alexandre Azevedo 7 9 17 11 44 7 37 11 35 Cuca Petrelli 14 7 8 13 42 7 35 11 10 Alexandre Assolini 11 14 0 17 42 0 42 13 11 Paulo Reales 16 5 12 6 39 5 34 14 22 Heverton Cardoso 13 8 9 8 38 8 30 15 29 Manu Herrmann 12 6 11 5 34 5 29 16 51 Rodrigo Arruy 17 15 0 0 32 0 32 17 5 Guilherme Figueiredo 0 12 0 16 28 0 28 18 157 Cylmar Fortes 9 0 6 12 27 0 27 19 77 João Guerra 8 3 5 0 16 0 16 19 88 Alex Fonseca 6 10 0 0 16 0 16 21 79 Emmanuel Rocha 0 0 15 0 15 0 15 22 12 Davi Cordeiro 0 4 10 0 14 0 14 23 88 Fabio Grecco 0 0 0 7 7 0 7 24 88 Victor Pinelli 0 0 0 4 4 0 4

Sprint Trophy Sport

Com quatro vitórias em quatro corridas válidas pelo campeonato, Marcelo Kairis conquistou antecipadamente o título da classe Sport da Sprint Trophy. Segundo a tabela divulgada, o piloto soma 57 pontos, contra 30 de Leonardo Marcelli e Gustavo Costa, que seguem na disputa pelo vice-campeonato.

Pos. Nº Piloto ET1 ET2 ET3 ET7 Total Descartes Pontuação 1 30 Marcelo Kairis 18 18 18 18 72 18 57 2 34 Leonardo Marcelli 0 13 15 15 43 0 30 3 1 Gustavo Costa 15 6 7 11 39 6 30 4 911 Paulo Muzy 13 15 0 4 32 0 24 4 27 Nilson Jocionis 7 11 11 3 32 3 26 6 0 Vinicius Motta 0 5 9 9 23 0 19 6 10 Alexandre Assolini 3 7 0 13 23 0 19 8 18 Alexandre Azevedo 0 3 13 5 21 0 21 9 51 Rodrigo Arruy 11 9 0 0 20 0 20 10 11 Paulo Reales 9 0 6 0 15 0 15 11 35 Cuca Petrelli 6 0 0 7 13 0 13 12 29 Manu Herrmann 4 0 5 0 9 0 9 13 22 Heverton Cardoso 5 0 3 0 8 0 8 14 157 Cylmar Fortes 0 0 0 6 6 0 6 15 12 Davi Cordeiro 0 0 4 0 4 0 4 15 88 Alex Fonseca 0 4 0 0 4 0 4 17 77 João Guerra 0 0 0 0 0 0 0 17 88 Victor Pinelli 0 0 0 0 0 0 0

Sprint Trophy Rookie

Na classe Rookie, a disputa pelo título segue apertada. Nilson Jocionis chega à decisão em Interlagos na liderança do campeonato, com 48 pontos após a contabilização dos descartes, apenas dois a mais que Alexandre Azevedo.

Paulo Reales ocupa a terceira colocação, com 40 tentos, oito a menos que o líder. Heverton Cardoso aparece em quarto, com 35 pontos, enquanto Manu Herrmann e Cylmar Fortes somam 31 e 33 pontos líquidos, respectivamente.

A última corrida válida pelo campeonato será disputada no próximo fim de semana, durante o Porsche Fest, em Interlagos.

Pos. Nº Piloto ET1 ET2 ET3 ET7 Total Descartes Pontuação 1 27 Nilson Jocionis 15 18 15 13 61 13 48 2 18 Alexandre Azevedo 6 13 18 15 52 6 46 3 11 Paulo Reales 18 7 13 9 47 7 40 4 22 Heverton Cardoso 13 11 7 11 42 7 35 5 29 Manu Herrmann 11 9 11 7 38 7 31 6 157 Cylmar Fortes 9 0 6 18 33 0 33 7 88 Alex Fonseca 5 15 0 0 20 0 20 8 77 João Guerra 7 5 5 0 17 0 17 9 12 Davi Cordeiro 0 6 9 0 15 0 15 10 88 Victor Pinelli 0 0 0 6 6 0 6

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