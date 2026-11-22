Porsche Cup: Kairis assume ponta da Trophy; veja situação do campeonato
Marcelo Kairis e Neylson Almeida chegam empatados em pontos brutos à decisão da temporada, mas descartes colocam piloto do #30 na liderança
Porsche Cup Brasil 2026
Foto de: Fernanda Freixosa
A Porsche Cup Brasil chega à última etapa da temporada 2026 com a disputa pelo título geral da Sprint Trophy em aberto. Após a vitória de sábado em Interlagos, Marcelo Kairis assumiu a liderança do campeonato, enquanto Neylson Almeida e Sergio Laurentys seguem na briga.
Kairis e Almeida acumulam 100 pontos brutos cada. Entretanto, com a contabilização dos descartes, o piloto do Porsche #30 aparece na liderança, com 79 tentos, contra 75 do adversário. Laurentys, por sua vez, soma 72 pontos, sete a menos que o líder.
Kairis também conquistou antecipadamente o título da classe Sport, após somar 18 pontos em cada uma das quatro corridas válidas pelo campeonato disputadas até aqui.
A decisão da Sprint Trophy acontecerá no próximo fim de semana, em Interlagos, durante o Porsche Fest, evento que também receberá os 500 km, prova que encerra a temporada do campeonato de endurance da categoria.
Confira a classificação da Sprint Trophy geral:
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1
|
ET2
|
ET3
|
ET7
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
30
|
Marcelo Kairis
|
23
|
21
|
28
|
28
|
100
|
21
|
79
|
1
|
78
|
Neylson Almeida
|
25
|
25
|
25
|
25
|
100
|
25
|
75
|
3
|
72
|
Sergio Laurentys
|
28
|
23
|
21
|
21
|
93
|
21
|
72
|
4
|
121
|
Denis Ferrer
|
DQ
|
28
|
23
|
23
|
74
|
23
|
51
|
5
|
1
|
Gustavo Costa
|
21
|
13
|
13
|
15
|
62
|
13
|
49
|
6
|
27
|
Nilson Jocionis
|
15
|
16
|
16
|
9
|
56
|
9
|
47
|
7
|
34
|
Leonardo Marcelli
|
0
|
17
|
19
|
19
|
55
|
0
|
55
|
7
|
911
|
Paulo Muzy
|
19
|
19
|
7
|
10
|
55
|
7
|
48
|
9
|
0
|
Vinicius Motta
|
10
|
11
|
14
|
14
|
49
|
10
|
39
|
10
|
18
|
Alexandre Azevedo
|
7
|
9
|
17
|
11
|
44
|
7
|
37
|
11
|
35
|
Cuca Petrelli
|
14
|
7
|
8
|
13
|
42
|
7
|
35
|
11
|
10
|
Alexandre Assolini
|
11
|
14
|
0
|
17
|
42
|
0
|
42
|
13
|
11
|
Paulo Reales
|
16
|
5
|
12
|
6
|
39
|
5
|
34
|
14
|
22
|
Heverton Cardoso
|
13
|
8
|
9
|
8
|
38
|
8
|
30
|
15
|
29
|
Manu Herrmann
|
12
|
6
|
11
|
5
|
34
|
5
|
29
|
16
|
51
|
Rodrigo Arruy
|
17
|
15
|
0
|
0
|
32
|
0
|
32
|
17
|
5
|
Guilherme Figueiredo
|
0
|
12
|
0
|
16
|
28
|
0
|
28
|
18
|
157
|
Cylmar Fortes
|
9
|
0
|
6
|
12
|
27
|
0
|
27
|
19
|
77
|
João Guerra
|
8
|
3
|
5
|
0
|
16
|
0
|
16
|
19
|
88
|
Alex Fonseca
|
6
|
10
|
0
|
0
|
16
|
0
|
16
|
21
|
79
|
Emmanuel Rocha
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
0
|
15
|
22
|
12
|
Davi Cordeiro
|
0
|
4
|
10
|
0
|
14
|
0
|
14
|
23
|
88
|
Fabio Grecco
|
0
|
0
|
0
|
7
|
7
|
0
|
7
|
24
|
88
|
Victor Pinelli
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
4
Sprint Trophy Sport
Com quatro vitórias em quatro corridas válidas pelo campeonato, Marcelo Kairis conquistou antecipadamente o título da classe Sport da Sprint Trophy. Segundo a tabela divulgada, o piloto soma 57 pontos, contra 30 de Leonardo Marcelli e Gustavo Costa, que seguem na disputa pelo vice-campeonato.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1
|
ET2
|
ET3
|
ET7
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
30
|
Marcelo Kairis
|
18
|
18
|
18
|
18
|
72
|
18
|
57
|
2
|
34
|
Leonardo Marcelli
|
0
|
13
|
15
|
15
|
43
|
0
|
30
|
3
|
1
|
Gustavo Costa
|
15
|
6
|
7
|
11
|
39
|
6
|
30
|
4
|
911
|
Paulo Muzy
|
13
|
15
|
0
|
4
|
32
|
0
|
24
|
4
|
27
|
Nilson Jocionis
|
7
|
11
|
11
|
3
|
32
|
3
|
26
|
6
|
0
|
Vinicius Motta
|
0
|
5
|
9
|
9
|
23
|
0
|
19
|
6
|
10
|
Alexandre Assolini
|
3
|
7
|
0
|
13
|
23
|
0
|
19
|
8
|
18
|
Alexandre Azevedo
|
0
|
3
|
13
|
5
|
21
|
0
|
21
|
9
|
51
|
Rodrigo Arruy
|
11
|
9
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
10
|
11
|
Paulo Reales
|
9
|
0
|
6
|
0
|
15
|
0
|
15
|
11
|
35
|
Cuca Petrelli
|
6
|
0
|
0
|
7
|
13
|
0
|
13
|
12
|
29
|
Manu Herrmann
|
4
|
0
|
5
|
0
|
9
|
0
|
9
|
13
|
22
|
Heverton Cardoso
|
5
|
0
|
3
|
0
|
8
|
0
|
8
|
14
|
157
|
Cylmar Fortes
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
0
|
6
|
15
|
12
|
Davi Cordeiro
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0
|
4
|
15
|
88
|
Alex Fonseca
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
17
|
77
|
João Guerra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
88
|
Victor Pinelli
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
Sprint Trophy Rookie
Na classe Rookie, a disputa pelo título segue apertada. Nilson Jocionis chega à decisão em Interlagos na liderança do campeonato, com 48 pontos após a contabilização dos descartes, apenas dois a mais que Alexandre Azevedo.
Paulo Reales ocupa a terceira colocação, com 40 tentos, oito a menos que o líder. Heverton Cardoso aparece em quarto, com 35 pontos, enquanto Manu Herrmann e Cylmar Fortes somam 31 e 33 pontos líquidos, respectivamente.
A última corrida válida pelo campeonato será disputada no próximo fim de semana, durante o Porsche Fest, em Interlagos.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1
|
ET2
|
ET3
|
ET7
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
27
|
Nilson Jocionis
|
15
|
18
|
15
|
13
|
61
|
13
|
48
|
2
|
18
|
Alexandre Azevedo
|
6
|
13
|
18
|
15
|
52
|
6
|
46
|
3
|
11
|
Paulo Reales
|
18
|
7
|
13
|
9
|
47
|
7
|
40
|
4
|
22
|
Heverton Cardoso
|
13
|
11
|
7
|
11
|
42
|
7
|
35
|
5
|
29
|
Manu Herrmann
|
11
|
9
|
11
|
7
|
38
|
7
|
31
|
6
|
157
|
Cylmar Fortes
|
9
|
0
|
6
|
18
|
33
|
0
|
33
|
7
|
88
|
Alex Fonseca
|
5
|
15
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
8
|
77
|
João Guerra
|
7
|
5
|
5
|
0
|
17
|
0
|
17
|
9
|
12
|
Davi Cordeiro
|
0
|
6
|
9
|
0
|
15
|
0
|
15
|
10
|
88
|
Victor Pinelli
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
0
|
6
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