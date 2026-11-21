Porsche Cup: Kairis larga bem e lidera de ponta a ponta para vencer corrida 1 em Interlagos
Nelyson Almeida e Denis Ferrer fecharam o top 3 da Sprint Trophy
Neylson Almeida
Foto de: Rafael Gagliano
A primeira corrida da Sprint Trophy, categoria de entrada da Porsche Cup, contou com Marcelo Kairis largando na ponta e vencendo a corrida, que terminou sob bandeira amarela.
Marcelo Kairis largou muito bem, conseguindo construir uma boa liderança e abrir uma boa diferença para Neylson Almeida e evitar qualquer pressão.
Poucos minutos depois, Paulo Muzy acabou rodando e perdeu todas as posições, caindo para 19º. Faltando sete minutos para o fim da prova, o carro de Guilherme Figueiredo começou a subir fumaça e o piloto precisou parar, causando uma bandeira amarela e a entrada do safety car.
Na relargada, Kairis se manteve à frente, mas Almeida tentou dar um dive bomb no S, seguido por Denis Ferrer, mas as posições não foram trocadas.
Nos últimos segundos da corrida, Muzy, João Guerra e Cylmar Fortes acabaram batendo e escapando da pista, tirando os pilotos da prova.
|
Posição
|
Piloto
|
Categoria
|
1
|
Marcelo KAIRIS
|
SPORT
|
2
|
Nelyson ALMEIDA
|
SPORT
|
3
|
Denis FERRER
|
SPORT
|
4
|
Sergio LAURENTYS
|
SPORT
|
5
|
Leonardo MARCELLI
|
SPORT
|
6
|
Alexandre AZEVEDO
|
ROOKIE
|
7
|
Nilson JOCIONIS
|
ROOKIE
|
8
|
Emmanuel ROCHA
|
SPORT
|
9
|
Vinicius MOTTA
|
SPORT
|
10
|
Gustavo COSTA
|
SPORT
|
11
|
Paulo REALES
|
ROOKIE
|
12
|
Manu HERRMANN
|
ROOKIE
|
13
|
Davi CORDEIRO
|
ROOKIE
|
14
|
Heverton CARDOSO
|
ROOKIE
|
15
|
Cuca PETRELLI
|
SPORT
|
16
|
Paulo MUZY
|
SPORT
|
17
|
Cylmar FORTES
|
ROOKIE
|
18
|
João GUERRA
|
ROOKIE
|
19
|
Guilherme FIGUEIREDO
|
SPORT
|
20
|
Alexandre ASSOLINI
|
SPORT
|
21
|
Victor PINELLI
|
ROOKIE
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