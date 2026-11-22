Depois de conquistar o título da classe Sport da Sprint Trophy no sábado, Marcelo Kairis voltou ao lugar mais alto do pódio da Porsche Cup Brasil neste domingo, em Interlagos. O piloto superou Neylson Almeida em uma corrida extracampeonato marcada por uma intensa disputa pela liderança.

Pole position, Kairis perdeu a ponta na abertura da segunda volta, quando Almeida realizou uma ultrapassagem por fora no S do Senna.

O piloto de Sorocaba voltou a assumir a liderança na nona volta, aproveitando um bloqueio de rodas do adversário na freada da primeira curva. Almeida, entretanto, recuperou a posição no Laranjinha.

A ultrapassagem decisiva aconteceu após Kairis aproveitar um erro do rival na Junção. Os dois subiram o Café lado a lado e cruzaram a linha de chegada separados por apenas 0s004. Kairis consolidou a manobra no S do Senna e manteve a liderança até a bandeirada final.

“Não esperava que a corrida seria tão puxada assim. O Neylson Almeida estava muito rápido e colocando muita pressão. Mesmo sendo uma corrida festiva, estou muito feliz em vencer de novo”, declarou Kairis.

Apesar da conquista antecipada na classe Sport, o piloto ainda tem pela frente a decisão do campeonato da Trophy, que acontecerá no próximo fim de semana, novamente em Interlagos.

"Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores, a equipe e a todos que me apoiam. No próximo fim de semana teremos o final e o campeonato está muito disputado, mas estou bem confiante".

A última prova da Trophy será realizada durante o Porsche Fest, evento que também receberá os 500 km de Interlagos, etapa que encerra o campeonato de endurance da categoria.

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