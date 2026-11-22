Porsche Cup: Kairis vence duas em Interlagos e projeta decisão da Trophy
Campeão da classe Sport, piloto superou Neylson Almeida em corrida extracampeonato marcada por sucessivas trocas de liderança
Marcelo Kairis
Foto de: Rafael Gagliano
Depois de conquistar o título da classe Sport da Sprint Trophy no sábado, Marcelo Kairis voltou ao lugar mais alto do pódio da Porsche Cup Brasil neste domingo, em Interlagos. O piloto superou Neylson Almeida em uma corrida extracampeonato marcada por uma intensa disputa pela liderança.
Pole position, Kairis perdeu a ponta na abertura da segunda volta, quando Almeida realizou uma ultrapassagem por fora no S do Senna.
O piloto de Sorocaba voltou a assumir a liderança na nona volta, aproveitando um bloqueio de rodas do adversário na freada da primeira curva. Almeida, entretanto, recuperou a posição no Laranjinha.
A ultrapassagem decisiva aconteceu após Kairis aproveitar um erro do rival na Junção. Os dois subiram o Café lado a lado e cruzaram a linha de chegada separados por apenas 0s004. Kairis consolidou a manobra no S do Senna e manteve a liderança até a bandeirada final.
“Não esperava que a corrida seria tão puxada assim. O Neylson Almeida estava muito rápido e colocando muita pressão. Mesmo sendo uma corrida festiva, estou muito feliz em vencer de novo”, declarou Kairis.
Apesar da conquista antecipada na classe Sport, o piloto ainda tem pela frente a decisão do campeonato da Trophy, que acontecerá no próximo fim de semana, novamente em Interlagos.
"Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores, a equipe e a todos que me apoiam. No próximo fim de semana teremos o final e o campeonato está muito disputado, mas estou bem confiante".
A última prova da Trophy será realizada durante o Porsche Fest, evento que também receberá os 500 km de Interlagos, etapa que encerra o campeonato de endurance da categoria.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Kairis assume ponta da Trophy; veja situação do campeonato
Porsche Cup: Veja o que disseram os campeões em Interlagos
Porsche Cup: Kairis vence duas em Interlagos e projeta decisão da Trophy
Porsche Cup: Cecilia Rabelo faz história com título da Challenge Sport
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários