Porsche Cup: Khayam Ghazzaoui estreia na categoria

Khayam Ghazzaoui espera repetir excelente performance e chegar entre os primeiros colocados em sua estreia na Porsche Cup Brasil, na rodada que acontece neste fim de semana em Interlagos. Será a terceira etapa do campeonato de Sprint, que tem seis encontros programados em 2021.

Aos 31 anos, o piloto já subiu ao pódio na primeira prova da quarta etapa do Mercedes-Benz Challenge realizada no ano passado. Naquela ocasião, ele defendeu as cores da equipe Marabraz/Mondial/7waves, dividindo o Mercedes C-300 Sport #00 com Marcelo Romani.

Otimista, Ghazzaoui vai pilotar na GT3 Cup, na classe Trophy, no tradicional Porche 911 Carrera, com motor aspirado de seis cilindros 3.8.

“Minha meta é chegar entre os cinco primeiros e tentar guardar lugar no pódio. Para isso, intensifiquei o ritmo de treino e planejei uma corrida inteligente, sem riscos desnecessários nas curvas mais difíceis no início”, contou o piloto.

