Porsche Cup: Laurentis vence a corrida da Sprint Trophy em Interlagos
Classe-escola da Porsche Cup realiza apenas uma corrida durante um fim de semana, com regras específicas
A Porsche Cup Brasil abriu as atividades deste domingo em Interlagos com a corrida única da Sprint Trophy no fim de semana, que terminou com a vitória de Sergio Laurentis.
Introduzida pela Porsche em 2024, a Trophy funciona como uma classe-escola, onde os pilotos são acompanhados ao longo de um ano por um coach para suas formações. Por isso, ela opera de forma diferente das demais, com apenas cinco etapas no ano, em vez das tradicionais nove.
Além disso, a Trophy corre apenas uma vez no fim de semana, com uma prova de 20 minutos mais uma volta de duração, onde os pilotos largam em movimento e em fila indiana, e com a primeira metade da volta inicial sob bandeira amarela, para evitar confusões.
Enquanto Laurentis conseguiu se manter à frente sem problemas, Figueiredo era pressionado por Ferrer pela segunda posição, com outra disputa, entre Almeida e Motta. Ferrer vinha com muito ímpeto para ultrapassar, mas acabou acertando o rival no fim da reta oposta, levando ao abandono de Figueiredo. Com isso, o piloto foi desclassificado pela direção de prova.
Mesmo com a confusão, o SC foi evitado. Isso causou mais um problema na sequência, com Assolini acertando Motta na chegada ao Pinheirinho, sem danos a ambos.
No final, Sergio Laurentis conquistou a vitória, convertendo a pole em triunfo, com Neylson Almeida em segundo, em seu retorno ao esporte após mais de 30 anos. Em terceiro, e vencedor da Sport, Marcelo Karis, com Gustavo Costa e Paulo Muzy completando o top 5.
A Sprint Challenge encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado da corrida da Sprint Trophy em Interlagos:
|POS
|piloto
|DIFerença
|1
|Sergio Laurentys (Sprint Trophy)
|—
|2
|Neylson Almeida (Sprint Trophy)
|0.300
|3
|Marcelo Kairis (Sprint Trophy Sport)
|0.665
|4
|Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)
|0.293
|5
|Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)
|0.461
|6
|Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)
|0.426
|7
|Paulo Reales (Sprint Trophy Rookie)
|0.546
|8
|Nilson Jocionis (Sprint Trophy Rookie)
|1.821
|9
|Cuca Petrelli (Sprint Trophy Sport)
|2.186
|10
|Heverton Cardoso (Sprint Trophy Rookie)
|2.468
|11
|Manu Herrmann (Sprint Trophy Rookie)
|1.165
|12
|Alexandre Assolini (Sprint Trophy Sport)
|0.661
|13
|Vinicius Motta (Sprint Trophy Sport)
|2.308
|14
|Cylmar Fortes (Sprint Trophy Rookie)
|2.213
|15
|João Guerra (Sprint Trophy Rookie)
|2.715
|16
|Alexandre Azevedo (Sprint Trophy Rookie)
|2.856
|17
|Alex Fonseca (Sprint Trophy)
|2.772
|DQ
|Denis Ferrer (Sprint Trophy)
|—
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Ducati perde liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez desde outubro de 2022
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Austin da Cup Series com Motorspor.com
Porsche Cup: Campos triunfa novamente na corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
Porsche Cup: Giassi 'dá o bote' na relargada e vence a corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários