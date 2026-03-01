Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Laurentis vence a corrida da Sprint Trophy em Interlagos

Classe-escola da Porsche Cup realiza apenas uma corrida durante um fim de semana, com regras específicas

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Carrera-Porsche-Cup-Interlagos-F1-Rafael-Gagliano-59573

A Porsche Cup Brasil abriu as atividades deste domingo em Interlagos com a corrida única da Sprint Trophy no fim de semana, que terminou com a vitória de Sergio Laurentis.

Leia também:

Introduzida pela Porsche em 2024, a Trophy funciona como uma classe-escola, onde os pilotos são acompanhados ao longo de um ano por um coach para suas formações. Por isso, ela opera de forma diferente das demais, com apenas cinco etapas no ano, em vez das tradicionais nove.

Além disso, a Trophy corre apenas uma vez no fim de semana, com uma prova de 20 minutos mais uma volta de duração, onde os pilotos largam em movimento e em fila indiana, e com a primeira metade da volta inicial sob bandeira amarela, para evitar confusões. 

Enquanto Laurentis conseguiu se manter à frente sem problemas, Figueiredo era pressionado por Ferrer pela segunda posição, com outra disputa, entre Almeida e Motta. Ferrer vinha com muito ímpeto para ultrapassar, mas acabou acertando o rival no fim da reta oposta, levando ao abandono de Figueiredo. Com isso, o piloto foi desclassificado pela direção de prova.

Mesmo com a confusão, o SC foi evitado. Isso causou mais um problema na sequência, com Assolini acertando Motta na chegada ao Pinheirinho, sem danos a ambos.

No final, Sergio Laurentis conquistou a vitória, convertendo a pole em triunfo, com Neylson Almeida em segundo, em seu retorno ao esporte após mais de 30 anos. Em terceiro, e vencedor da Sport, Marcelo Karis, com Gustavo Costa e Paulo Muzy completando o top 5.

A Sprint Challenge encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida da Sprint Trophy em Interlagos:

POS piloto DIFerença
1 Sergio Laurentys (Sprint Trophy)
2 Neylson Almeida (Sprint Trophy) 0.300
3 Marcelo Kairis (Sprint Trophy Sport) 0.665
4 Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport) 0.293
5 Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport) 0.461
6 Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport) 0.426
7 Paulo Reales (Sprint Trophy Rookie) 0.546
8 Nilson Jocionis (Sprint Trophy Rookie) 1.821
9 Cuca Petrelli (Sprint Trophy Sport) 2.186
10 Heverton Cardoso (Sprint Trophy Rookie) 2.468
11 Manu Herrmann (Sprint Trophy Rookie) 1.165
12 Alexandre Assolini (Sprint Trophy Sport) 0.661
13 Vinicius Motta (Sprint Trophy Sport) 2.308
14 Cylmar Fortes (Sprint Trophy Rookie) 2.213
15 João Guerra (Sprint Trophy Rookie) 2.715
16 Alexandre Azevedo (Sprint Trophy Rookie) 2.856
17 Alex Fonseca (Sprint Trophy) 2.772
DQ Denis Ferrer (Sprint Trophy)

