Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Relato do treino livre
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Leite / Carbone lideram TL2 da Sprint Challenge em Interlagos

Em segundo, Brocchi / Genz foram os melhores colocados entre os pilotos das subdivisões Sport e Rookie

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Sadak Leite / Fabio Carbone

A classe Sprint Challenge, da Porsche Cup Brasil, encerrou a bateria de treinos livres para os 500km de Interlagos com a segunda sessão do dia, que terminou com Sadak Leite / Fabio Carbone na liderança.

Leia também:

A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.

Leite / Carbone terminaram na frente com 01min37s841, apenas 0s088 à frente de Rafa Brocchi / Vitor Genz, que foram os melhores entre os pilotos da Sport e Rookie. Claudio Reina / João Gonçalves completaram o top 3.

A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam na sequência a classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL2 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:

1 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

2 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

3 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

4 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

5 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

6 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

7 - Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

8 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

9 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

10 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

11 - André Gaidzinski e Ricardo Maurício (Sprint Challenge Sport)

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos

Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos
Edu Guedes fala sobre retorno às pistas na Porsche Cup após diagnóstico de câncer no pâncreas

Edu Guedes fala sobre retorno às pistas na Porsche Cup após diagnóstico de câncer no pâncreas

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Edu Guedes fala sobre retorno às pistas na Porsche Cup após diagnóstico de câncer no pâncreas
Porsche Cup: Gaidzinski / Maurício lideram TL1 da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup: Gaidzinski / Maurício lideram TL1 da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Gaidzinski / Maurício lideram TL1 da Sprint Challenge em Interlagos

Últimas notícias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros