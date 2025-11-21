Porsche Cup: Leite / Carbone lideram TL2 da Sprint Challenge em Interlagos
Em segundo, Brocchi / Genz foram os melhores colocados entre os pilotos das subdivisões Sport e Rookie
A classe Sprint Challenge, da Porsche Cup Brasil, encerrou a bateria de treinos livres para os 500km de Interlagos com a segunda sessão do dia, que terminou com Sadak Leite / Fabio Carbone na liderança.
A prova deste fim de semana, os 500km de Interlagos, marca o fim da temporada 2025 da Porsche Cup, que completou seu 20º aniversário em abril. Com os resultados do sábado, conheceremos os campeões Endurance, de provas de longa duração, e o Overall, que soma os resultados Endurance com os do campeonato Sprint.
Leite / Carbone terminaram na frente com 01min37s841, apenas 0s088 à frente de Rafa Brocchi / Vitor Genz, que foram os melhores entre os pilotos da Sport e Rookie. Claudio Reina / João Gonçalves completaram o top 3.
A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam na sequência a classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado do TL2 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:
1 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)
2 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)
3 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)
4 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)
5 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)
6 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)
7 - Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)
8 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)
9 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)
10 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)
11 - André Gaidzinski e Ricardo Maurício (Sprint Challenge Sport)
