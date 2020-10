Porsche Cup: Léo Sanchez comemora pódio duplo em Interlagos

O fim de semana começou de forma sensacional para o piloto Léo Sanchez. Ele conquistou a vitória na categoria GT3 Sport do Porsche GT Cup, disputada na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos. O piloto ainda faturou o pódio de segundo colocado na classificação geral da prova.

“Acho que valeu ter adotado a tática da paciência e buscado as posições aos poucos, escapando de todas as confusões e chegando na frente”, comemorou o piloto.

Neste sábado, Sanchez terá mais duas corridas para seguir subindo na classificação do campeonato. A primeira delas será no período da manhã, com o piloto largando da sexta posição da categoria. A segunda prova, que será no período da tarde, terá o grid formado de acordo com o resultado da corrida realizada pela manhã.

Resultado

1º - Nelson Monteiro

2º - Léo Sanchez

3º - Zeca Feffer

4º - Eduardo Menossi

5º - Danilo Menossi

6º - Paulo Totaro

7º - André Gaidzinski

8º - Lucas Salles

9º - Francisco Horta

10º - Nelson Marcondes

