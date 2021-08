Com quatro corridas por três categorias diferentes no intervalo de apenas oito dias, Átila Abreu encara uma verdadeira maratona. Nesta semana, o piloto sorocabano mais uma vez se une ao campineiro Leo Sanchez para iniciarem a disputa do campeonato de Endurance da Porsche Cup.

Eles são os atuais bicampeões na classe GT3 Cup Sport e venceram também no geral em 2019. Conhecem bem a máquina de corrida mais produzida no planeta e esperam novamente lutar pelo título, tanto na classe quanto no geral.

Átila e Leo retornam a Interlagos uma semana depois de competir pelo Imperio Endurance Brasil no mesmo traçado.

Átila então voou para Curitiba, onde no sábado se classificou em 10º lugar no grid da Stock Car. Ele terminou a primeira corrida em décimo (posteriormente promovido a nono por exclusão do carro vencedor por irregularidade no combustível). Largando da pole na corrida 2, Átila ficou quase a prova toda na vice-liderança. Até que o carro que vinha à sua frente teve pane seca no final, abrindo caminho para a segunda vitória do sorocabano na categoria nesta temporada.

Agora o desafio é extrair o máximo de performance do Porsche 911 GT3 Cup da geração 991-I e motor 3.8 litros.

Leo Sanchez vem em alta no campeonato de sprint, com direito inclusive a largada na pole. A expectativa da dupla é manter o bom entrosamento das últimas temporadas e novamente lutar pelo lugar mais alto do pódio.

O quali acontece na sexta-feira, com os dois pilotos marcando tempo. A ordem de largada é definida pela média dos dois competidores. No domingo, a largada para a corrida de 300 km ou 2h45 de duração acontece às 10h30.

“Estou bem animado para voltar a competir de Porsche”, disse Átila. “É um campeonato que vencemos os dois últimos anos na Sport e fomos campeões e terceiro no geral. Obviamente a meta não poder ser diferente, além de buscar o título.”

“O Leo está acelerando muito bem neste ano e será necessário mostrarmos boa performance, pois vi algumas duplas anunciadas e o grid está cada vez melhor. Será um campeonato bem disputado, de três etapas.”

“Gosto muito de correr de Porsche, acompanho o Leo sempre nas corridas de sprint e voltar a competir e defender o título será demais. Os últimos dias foram bem corridos e passar por três categorias diferentes, com carros diferentes e em pistas diferentes em menos de dez dias é uma grande experiência.”

