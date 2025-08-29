Porsche Cup: Leo Sanchez faz pódio e mantém liderança na Carrera Rookie
Piloto da EMS Racing segue em Portugal para a disputa da etapa endurance
Nesta sexta-feira (29) Leonardo Sanchez conquistou o segundo lugar na corrida 2 da Porsche Carrera Cup Rookie, no Estoril, em Portugal. O piloto do carro #15 teve uma jornada de recuperação sendo tocado por um concorrente e recuperando posições para subir ao pódio.
Leonardo Sanchez encerra a sexta etapa do campeonato com uma vitória, um pódio e a liderança da classe Carrera Rookie considerando os descartes.
Partindo do 26º lugar geral e 4º na classe, Sanchez teve uma largada segura e manteve sua posição. Na abertura da segunda volta o safety car foi acionado após múltiplos acidentes.
Dois giros mais tarde foi dada a bandeira verde com o piloto da EMS Racing avançando uma posição na classificação geral, mas novamente o carro de segurança foi acionado. Na oitava volta a corrida foi reiniciada e Sanchez aproveitou para avançar para a segunda posição da Carrera Rookie e vigésimo lugar geral, mas na sequência foi tocado por um concorrente, caindo para o quarto lugar da classe.
Neste momento o carro de segurança entrava na pista pela terceira vez e na relargada Sanchez novamente mostrou habilidade para ganhar a terceira posição da Carrera Rookie e avançar para o 18º lugar geral. O piloto do carro #15 ainda superou mais um concorrente para garantir o segundo lugar da classe e subir para o 17º lugar geral, recebendo a bandeira quadriculada.
“Muito feliz em sair com um pódio, uma vitória e na liderança do campeonato. Foi uma corrida de sobrevivência, parecia até carrinho de bate-bate, mas eu soube ter cabeça fria, aproveitar as oportunidades e agora o foco é pra Endurance que começa amanhã.”
O próximo compromisso de Leonardo Sanchez pela Porsche Cup Brasil acontece neste final de semana com a disputa da etapa Endurance da categoria, no Estoril, em dupla com Rafael Martins. A corrida de longa duração acontece neste domingo com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
