Leo Sanchez mostrou que conhece bem as linhas de Interlagos. O piloto campineiro mais uma vez foi protagonista na Porsche GT3 Cup e, desta vez, coroou em pontos importantes a velocidade que mostrava na pista desde os treinos livres.

Ele levou o carro #15 ao terceiro lugar no geral e à vitória na categoria Sport. Foi seu melhor resultado em 2021 nas corridas com os carros de competição mais produzidos no planeta.

Com os pontos conquistados no sábado, Leo avançou tanto na classificação geral quanto em sua divisão.

Irreverente, ele comentou a reação do coach, Átila Abreu no rádio.

“Muito feliz finalmente em chegar numa ótima posição. Primeiro na Sport e terceiro na geral. Fiz uma corrida conservadora, mesmo com meu coach Átila Abreu quase enfartando pelo rádio. Estou muito contente”

Após a cerimônia de pódio, foi sorteado o número 8, determinando a respectiva inversão de grid para domingo. Assim, Leo partirá da sexta posição, com largada prevista para às 14h10 e transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Veja como foi a corrida

