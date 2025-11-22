A etapa final da Porsche Cup C6 Bank marcou o encerramento do segundo ano de Leticia Bufoni na categoria Sprint Trophy, concluindo mais um ciclo da atleta no automobilismo com o apoio da marca Mobil. A campeã mundial de skate completou as duas corridas do fim de semana sempre na luta pelo pódio.

Na corrida de sexta-feira, Bufoni recebeu a bandeirada em sexto lugar. Já na prova deste sábado, largando novamente da sexta posição, sustentou o ritmo nas voltas iniciais e entrou em disputa direta no segundo giro, precisando ceder uma colocação para evitar um contato. No meio da corrida, o Porsche #13 perdeu rendimento e ela caiu para oitavo, recuperou-se para sétimo antes da intervenção do safety car, e na volta final rodou ao travar as rodas em batalha pelo top5 ao evitar um toque. Recebeu a bandeirada em 12º.

Ao longo dos dois anos na Porsche Cup, Leticia construiu um retrospecto que simboliza sua evolução dentro da categoria.

Em 2024, conquistou seu primeiro pódio em Interlagos e integrou tripulação 100% feminina da no Endurance Challenge, ao lado de Antonella Bassani, iniciativa alinhada à estratégia Mobil de ampliar a presença feminina no automobilismo. Em 2025, ampliou sua consistência com dois pódios no Velocitta, reforçando seu amadurecimento no grid e sua adaptação progressiva ao universo dos carros de GT.

“Finalizamos a corrida 2 do final de semana, mas infelizmente não terminamos da forma que eu queria. Na última volta eu estava em P6, lutando pelo P5, e acabei travando as rodas para evitar o toque, rodei e isso me tirou da disputa, mas, no geral, foi um final de semana muito positivo. Estou muito feliz com a consistência que consegui manter nas voltas. Acho que deu para evoluir bastante".

"Estou só no começo e esse ano foi incrível, mesmo sem ter todos os resultados que eu queria. Faz parte do processo. Tenho que agradecer muito ao time Mobil pelo apoio, e ao pessoal da Porsche Cup, foi um ano especial. Ano que vem vai ser ainda melhor".

O encerramento deste ciclo representa mais um passo na trajetória de Leticia Bufoni no automobilismo, marcada por disciplina, desenvolvimento técnico e participação ativa em projetos que valorizam diversidade e inclusão no esporte a motor.

