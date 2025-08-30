Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Relato do treino livre
Porsche Cup

Porsche Cup: Leite / Carbone lideram o TL1 da Sprint Challenge no Endurance do Estoril

Categoria segue na pista portuguesa neste fim de semana, trocando as corridas sprint pela segunda prova de longa duração da temporada 2025

Guilherme Longo
Editado:
Sadak Leite e Fábio Carbone

A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no primeiro treino livre para a classe Sprint Challenge, Sadak Leite e Fábio Carbone terminaram à frente, com boa vantagem para Cecília Rabelo e Pietro Rimbano.

Na sessão de 30 minutos, que contou com uma rápida bandeira vermelha, Sadak Leite e Fábio Carbone terminaram na ponta com um tempo de 01min41s460, botando quase 0s6 de vantagem para Pietro Rimbano e Cecília Rabelo, que foram os melhores entre os pilotos da Sport.

Terceiros, Rafa Brocchi e Vitor Genz lideraram pela Rookie, com João Gonçalves e Claudio Reina em quarto e Caio Castro e Danilo Dirani fechando o top 5.

A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da Sprint Challenge no Estoril: 

1 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

2 - Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

3 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

4 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

5 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge Sport)

6 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

7 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

8 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

9 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

10 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

In this article
Guilherme Longo Porsche Cup
Artigo anterior Porsche Cup: Da Costa / Souza lideram o TL1 da Carrera Cup no Endurance do Estoril

© 2025 Motorsport Network

