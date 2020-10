Porsche Cup: Lucas Salles faz dupla pole position em Interlagos

A Porsche GT3 Cup realizou nesta sexta-feira dois treinos de classificação para as corridas 1 e 2 da rodada tripla de Interlagos. Lucas Salles foi o grande nome das duas sessões, conquistando o direito de largar à frente nas duas corridas.

O primeiro treino começou com a temperatura do asfalto marcando 53°C e Marcondes cravando 1min40s523 na sua primeira tentativa, seguido por Horta, Monteiro, Sanchez e Feffer. Na metade do quali, Monteiro baixou a marca de Marcondes, assim como Urubatan. Na categoria Sport, Marcondes seguia na liderança, em quarto no geral, seguido por Frangulis, Totaro Darwich e Sanchez.

Nos minutos finais, os tempos caíram ainda mais, e Salles assumiu a liderança, com 1min40s005, 0s102 à frente de Monteiro, com Horta em terceiro. Urubatan e Marcondes completavam o top-5. A três minutos do fim, as posições permaneciam inalteradas, com Salles liderando no geral, e Marcondes na Sport. Zeca Feffer chegou a fazer o melhor terceiro setor, mas não avançou do sétimo lugar no geral.

No minuto seguinte, Monteiro rodou no miolo da pista, no Bico de Pato, ao tentar alcançar o tempo de Salles. Faltando 1m20, Márcio Mauro subiu para sexto, passando Marcondes. No fim, Salles ficou na pole da primeira corrida, seguido por Monteiro, Horta, Urubatan e Billi. Na Sport, Marcondes fez o melhor tempo, com Frangulis, Menossi, Totaro e Gaidzinski fechando os cinco melhores.

O segundo qualificatório teve novamente Nelson Marcondes como protagonista nos primeiros minutos, assumindo a liderança logo em sua primeira volta rápida.

Na sequência Francisco Horta e Marcondes travaram uma batalha pela primeira posição, Horta fez o melhor tempo, mas na volta seguinte o piloto do carro #199 reassumiu a primeira colocação.

Faltando menos de cinco minutos para o término da sessão, Lucas Salles assumiu a liderança melhorando em mais de três décimos o tempo de Nelson Monteiro, o segundo colocado.

Outro destaque do treino neste momento era Urubatan Junior que saiu do pelotão intermediário para o terceiro lugar.

No decorrer do treino não houve mudanças nas primeiras posições e a pole ficou com Lucas Salles, seguindo de Neslon Monteiro, Urubatan Junior, Nelson Marcondes e Francisco Horta.

Classificação GT3 Cup – Corrida 1:

1-Lucas Salles

2-Nelson Monteiro

3-Francisco Horta

4-Urubatan Junior

5-Marco Billi

6-Márcio Mauro

7-Neslson Marcondes*

8-Zeca Feffer

9-Cesar Hurnhani

10-Gerrgios Frangulis*

*Categoria GT3 Sport

Classificação GT3 Cup – Corrida 2:

1-Lucas Salles

2-Nelson Monteiro

3-Urubatan Junior

4-Nelson Marcondes*

5-Francisco Horta

6-Marco Billi

7-Giorgios Frangulis*

8-Zeca Feffer

9-Eduardo Menossi*

10-Ayamn Darwich*

