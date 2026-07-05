Neste domingo (5), os pilotos da categoria Carrera da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve, em Portugal, para a segunda corrida do fim de semana sprint. Lucas Salles controlou muito bem a largada para cruzar em primeiro e conquistar a vitória, deixando os rivais para lidar com o 'caos' no meio do grid.

A corrida começou levemente caótica, com alguns toques que fizeram com que alguns pilotos já precisassem retornar aos boxes, como Bruno Campos, que deixou o carro bastante irritado.

Lucas Salles, por sua vez, se aproveitou da confusão na largada e assumiu a ponta, ficando logo à frente de Sebá Malucelli e Antonella Bassani.

Na relargada, Salles conseguiu se manter à frente, abrindo uma boa vantagem sobre os rivais, enquanto Marçal Muller avançava e atacava Rodrigo Mello pela sexta posição, trazendo consigo Carlos Campos.

Bassani se aproveitou do acionamento do boost para assumir a segunda posição com um belo mergulho, mas precisou se proteger fortemente nas voltas seguintes, já que não tinha mais acionamentos.

Leo Sanchez foi punido em 20 segundos por ter causado uma batida com Marco Pisani na curva 6 e perdeu várias posições. Salles cruzou a linha de chegada em primeiro, confirmando a vitória, com Bassani em segundo e Malucelli em terceiro.

Pipo Massa também conquistou um bom resultado, reassumindo a liderança do campeonato na categoria Rookie apesar de não ter vencido.

Posição Nome Melhor tempo 1 Lucas SALLES 1:47.871 2 Antonella BASSANI 1:47.655 3 Sebá MALUCELLI 1:48.412 4 Miguel MARIOTTI 1:48.298 5 Marcos REGADAS 1:48.371 6 Marçal MÜLLER 1:48.499 7 Miguel PALUDO 1:48.017 8 Carlos CAMPOS (M) 1:48.623 9 Peter FETER 1:48.781 10 Pietro FANTIN 1:48.162 11 Israel SALMEN 1:49.058 12 Rodrigo MELLO 1:48.922 13 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.640 14 Jeff GIASSI 1:47.778 15 Thiago VIVACQUA 1:47.893 16 Marco BILLI 1:49.442 17 Silvio MORESTONI 1:48.804 18 Pipo MASSA 1:48.846 19 Lineu PIRES 1:48.914 20 Raijan MASCARELLO 1:49.367 21 Wagner PONTES 1:49.960 22 Luiz SOUZA (M) 1:50.477 23 Flavio SAMPAIO 1:50.097 24 Edu GUEDES (M) 1:50.876 25 André GAIDZINSKI (M) 1:52.745 26 SangHo KIM (M) 1:51.688 27 Leonardo SANCHEZ 1:51.247 28 Paulo SOUSA (M) 1:50.637 29 Marco PISANI 1:50.433 30 Cristian MOHR 1:49.483

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