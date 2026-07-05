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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Lucas Salles vence corrida 2 da Carrera no Algarve

Pilotos tiveram uma etapa bastante concorrida em Portugal

Livia Veiga
Editado:
Porsche Cup em Portimã

Foto de: Rafael Gagliano

Neste domingo (5), os pilotos da categoria Carrera da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve, em Portugal, para a segunda corrida do fim de semana sprint. Lucas Salles controlou muito bem a largada para cruzar em primeiro e conquistar a vitória, deixando os rivais para lidar com o 'caos' no meio do grid.

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A corrida começou levemente caótica, com alguns toques que fizeram com que alguns pilotos já precisassem retornar aos boxes, como Bruno Campos, que deixou o carro bastante irritado.

Lucas Salles, por sua vez, se aproveitou da confusão na largada e assumiu a ponta, ficando logo à frente de Sebá Malucelli e Antonella Bassani.

Na relargada, Salles conseguiu se manter à frente, abrindo uma boa vantagem sobre os rivais, enquanto Marçal Muller avançava e atacava Rodrigo Mello pela sexta posição, trazendo consigo Carlos Campos.

Bassani se aproveitou do acionamento do boost para assumir a segunda posição com um belo mergulho, mas precisou se proteger fortemente nas voltas seguintes, já que não tinha mais acionamentos.

Leo Sanchez foi punido em 20 segundos por ter causado uma batida com Marco Pisani na curva 6 e perdeu várias posições. Salles cruzou a linha de chegada em primeiro, confirmando a vitória, com Bassani em segundo e Malucelli em terceiro.

Pipo Massa também conquistou um bom resultado, reassumindo a liderança do campeonato na categoria Rookie apesar de não ter vencido.

Posição Nome Melhor tempo
1 Lucas SALLES 1:47.871
2 Antonella BASSANI 1:47.655
3 Sebá MALUCELLI 1:48.412
4 Miguel MARIOTTI 1:48.298
5 Marcos REGADAS 1:48.371
6 Marçal MÜLLER 1:48.499
7 Miguel PALUDO 1:48.017
8 Carlos CAMPOS (M) 1:48.623
9 Peter FETER 1:48.781
10 Pietro FANTIN 1:48.162
11 Israel SALMEN 1:49.058
12 Rodrigo MELLO 1:48.922
13 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.640
14 Jeff GIASSI 1:47.778
15 Thiago VIVACQUA 1:47.893
16 Marco BILLI 1:49.442
17 Silvio MORESTONI 1:48.804
18 Pipo MASSA 1:48.846
19 Lineu PIRES 1:48.914
20 Raijan MASCARELLO 1:49.367
21 Wagner PONTES 1:49.960
22 Luiz SOUZA (M) 1:50.477
23 Flavio SAMPAIO 1:50.097
24 Edu GUEDES (M) 1:50.876
25 André GAIDZINSKI (M) 1:52.745
26 SangHo KIM (M) 1:51.688
27 Leonardo SANCHEZ 1:51.247
28 Paulo SOUSA (M) 1:50.637
29 Marco PISANI 1:50.433
30 Cristian MOHR 1:49.483

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