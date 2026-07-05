Porsche Cup: Lucas Salles vence corrida 2 da Carrera no Algarve
Pilotos tiveram uma etapa bastante concorrida em Portugal
Foto de: Rafael Gagliano
Neste domingo (5), os pilotos da categoria Carrera da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve, em Portugal, para a segunda corrida do fim de semana sprint. Lucas Salles controlou muito bem a largada para cruzar em primeiro e conquistar a vitória, deixando os rivais para lidar com o 'caos' no meio do grid.
A corrida começou levemente caótica, com alguns toques que fizeram com que alguns pilotos já precisassem retornar aos boxes, como Bruno Campos, que deixou o carro bastante irritado.
Lucas Salles, por sua vez, se aproveitou da confusão na largada e assumiu a ponta, ficando logo à frente de Sebá Malucelli e Antonella Bassani.
Na relargada, Salles conseguiu se manter à frente, abrindo uma boa vantagem sobre os rivais, enquanto Marçal Muller avançava e atacava Rodrigo Mello pela sexta posição, trazendo consigo Carlos Campos.
Bassani se aproveitou do acionamento do boost para assumir a segunda posição com um belo mergulho, mas precisou se proteger fortemente nas voltas seguintes, já que não tinha mais acionamentos.
Leo Sanchez foi punido em 20 segundos por ter causado uma batida com Marco Pisani na curva 6 e perdeu várias posições. Salles cruzou a linha de chegada em primeiro, confirmando a vitória, com Bassani em segundo e Malucelli em terceiro.
Pipo Massa também conquistou um bom resultado, reassumindo a liderança do campeonato na categoria Rookie apesar de não ter vencido.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Lucas SALLES
|1:47.871
|2
|Antonella BASSANI
|1:47.655
|3
|Sebá MALUCELLI
|1:48.412
|4
|Miguel MARIOTTI
|1:48.298
|5
|Marcos REGADAS
|1:48.371
|6
|Marçal MÜLLER
|1:48.499
|7
|Miguel PALUDO
|1:48.017
|8
|Carlos CAMPOS (M)
|1:48.623
|9
|Peter FETER
|1:48.781
|10
|Pietro FANTIN
|1:48.162
|11
|Israel SALMEN
|1:49.058
|12
|Rodrigo MELLO
|1:48.922
|13
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|1:48.640
|14
|Jeff GIASSI
|1:47.778
|15
|Thiago VIVACQUA
|1:47.893
|16
|Marco BILLI
|1:49.442
|17
|Silvio MORESTONI
|1:48.804
|18
|Pipo MASSA
|1:48.846
|19
|Lineu PIRES
|1:48.914
|20
|Raijan MASCARELLO
|1:49.367
|21
|Wagner PONTES
|1:49.960
|22
|Luiz SOUZA (M)
|1:50.477
|23
|Flavio SAMPAIO
|1:50.097
|24
|Edu GUEDES (M)
|1:50.876
|25
|André GAIDZINSKI (M)
|1:52.745
|26
|SangHo KIM (M)
|1:51.688
|27
|Leonardo SANCHEZ
|1:51.247
|28
|Paulo SOUSA (M)
|1:50.637
|29
|Marco PISANI
|1:50.433
|30
|Cristian MOHR
|1:49.483
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Grã-Bretanha em tempo real
Porsche Cup: Gerson Campos garante vitória na corrida 2 da Sprint Challenge em Algarve
Wolff: Antonelli mostra “características” para se tornar um grande nome da F1
Porsche Cup: Lucas Salles vence corrida 2 da Carrera no Algarve
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários