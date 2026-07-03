Marçal Muller finalizou o único treino livre oficial da etapa da Porsche Cup no Algarve com um quinto lugar. Depois de sessões opcionais em que alguns carros registraram tempos com os coaches dos pilotos regulares acelerando, os carros da Carrera Cup realizaram a primeira sessão exclusiva para os titulares e o #544 anotou 1min47s999 em sua melhor passagem.

Muller aparece em segundo na classificação dos pontos totais, mas é o líder do campeonato na pontuação com o descarte regulamentar aplicado. Por essa razão ele carrega o maior lastro de sucesso da etapa, assim como acontece desde a segunda etapa do calendário, disputada no Velocitta.

A melhor volta do piloto gaúcho no treino livre ficou a 0,513s do melhor tempo, estabelecido por Miguel Mariotti.



Agora, Muller volta à pista na manhã de sábado, para o classificatório. Será o quarto treino de formação do grid do calendário, atividades em que ele tem retrospecto invejável, tendo estabelecido duas poles nas duas primeiras etapas e o segundo lugar no grid na jornada de Le Mans há três semanas.

O sábado tem ainda a primeira das duas corridas do fim de semana na programação, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais de mídia da Porsche Cup.



“A gente fez o segundo treino opcional e viramos boas voltas. Estávamos prontos para melhorar no treino livre, mas acabei passando por cima de um parafuso solto e furei o melhor pneu usado que nós tínhamos. Precisei trocar e terminei usando um pneu de quase 30 voltas, o que desequilibrou tudo. Mesmo assim, viramos uma volta boa e isso mostra que estamos no jogo para amanhã. Não vai ser fácil, mas vamos brigar por essa pole. Pelo horário do quali, a temperatura promete ser um pouco mais fria e achamos que os tempos vão baixar”, disse Muller.

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