Marçal Muller chegou no Velocitta com fome de defender a liderança da Porsche Cup conquistada na primeira etapa em Interlagos. O piloto conquistou a pole para a corrida 1, que acontece já neste sábado (28), mas admitiu uma certa preocupação com o lastro de 40 quilos em seu carro.

No momento, o piloto do carro #544 tem apenas dois pontos de vantagem para o segundo colocado - Jeff Giassi, portanto, a vitória seria muito importante em Mogi Guaçu.

"Tive a felicidade de conseguir a pole position, mesmo com os 40 quilos de lastro, o que foi muito positivo para gente. Agora, é tentar sair na frente na largada, não se envolver em nenhum acidente e tentar imprimir um ritmo para quem sabe conseguir mais uma vitória".

Sobre o sentimento no carro, o piloto admitiu que há uma dificuldade maior em conseguir acelerar e imprimir o ritmo necessário para se colocar na briga.

"A gente sente que o carro tem uma dificuldade maior de ganhar velocidade, fica um pouco mais pesado. Um pouquinho de dificuldades nas frenagens, ou seja, o peso atrapalha em tudo. Mas a gente conseguiu lidar bem, conseguiu fechar uma volta muito boa".

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