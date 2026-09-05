Porsche Cup: Marçal Muller conquista pole dupla em Interlagos sob chuva
Pipo Massa conquistou a ponta na categoria rookie
Marçal Muller; Porsche Cup Brasil
Foto de: Lucas Miranda
Neste sábado (05), o Autódromo de Interlagos foi tomado pela chuva durante a manhã no período de classificação da Carrera Cup da Porsche Cup. Sendo assim, a sessão precisou sofrer algumas modificações. Mesmo com as dificuldades, Marçal Muller brilhou mais uma vez.
Como o fim de semana comporta duas corridas, os pilotos tiveram que dar duas voltas rápidas no traçado, usando pneus de chuva obrigatoriamente para evitar grandes incidentes.
A melhor volta definiu o grid de largada do domingo e a segunda a largada para a tarde de sábado.
Mesmo com a pista molhada, o modo boost não foi desativado e alguns pilotos aproveitaram os desafios de Interlagos para aproveitar os 20 segundos de potência extra, principalmente por conta das subidas do traçado paulista.
Os melhores tempos começaram a aparecer na casa de 1min48s, mas, antes que a sessão pudesse terminar, Flavio Sampaio acabou escapando da pista e causando uma bandeira vermelha.
Marçal Muller, que chegou a Interlagos como líder do campeonato, arriscou e decidiu sair da garagem apenas após a bandeira vermelha, exatamente como Miguel Paludo.
O piloto do carro #544 garantiu a pole para as duas etapas, cravando a melhor volta em 1min48s828, utilizando duas ativações do boost para conseguir avançar com classe.
Pipo Massa conquistou a pole na categoria rookie também para as duas corridas.
Grid de largada para domingo
|Posição
|Nº
|Piloto
|Melhor volta
|1
|544
|Marçal MOLLER
|1:47.828
|2
|80
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|1:48.425
|3
|8
|Alceu FELDMANN NETO
|1:48.442
|4
|117
|Pietro FANTIN
|1:48.474
|5
|22
|Rajan MASCARELLO
|1:48.547
|6
|3
|Cristian MOHR
|1:48.617
|7
|118
|Matheus COMPARATTO
|1:48.636
|8
|2
|Silvio MORESTONI
|1:48.661
|9
|97
|Jeff GIASSI
|1:48.688
|10
|7
|Miguel PALUDO
|1:48.722
|11
|17
|Marcos REGADAS
|1:48.750
|12
|19
|Pipo MASSA
|1:48.839
|13
|51
|Israel SALMEN
|1:48.905
|14
|56
|Peter FERTTER
|1:48.910
|15
|21
|Miguel MARIOTTI
|1:48.928
|16
|1
|Alceu FELDMANN
|1:49.002
|17
|10
|Thiago VIVACQUA
|1:49.034
|18
|45
|Jose Moura NETO
|1:49.246
|19
|72
|Antonella BASSANI
|1:49.345
|20
|70
|Lucas SALLES
|1:49.488
|21
|14
|Carlos CAMPOS (M)
|1:49.512
|22
|11
|Flavio SAMPAIO
|1:49.649
|23
|83
|Marco BILLI
|1:49.749
|24
|33
|Bruno CAMPOS
|1:49.752
|25
|27
|Josimar JUNIOR
|1:49.785
|26
|888
|Lineu PIRES
|1:50.016
|27
|9
|Edu GUEDES (M)
|1:50.040
|28
|217
|Roberto DALLA COSTA
|1:50.232
|29
|25
|Paulo SOUSA (M)
|1:50.260
|30
|23
|Leonardo HERRMANN
|1:50.384
|31
|12
|Marco PISANI
|1:50.556
|32
|31
|Sebá MALUCELLI
|1:50.626
|33
|77
|Francisco HORTA
|1:50.627
|34
|99
|Wagner PONTES
|1:50.647
|35
|29
|Rodrigo MELLO
|1:50.935
|36
|32
|Matheus ROQUE
|1:51.192
|37
|39
|Luiz SOUZA (M)
|1:52.137
|38
|44
|André GAIDZINSKI (M)
|1:52.540
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