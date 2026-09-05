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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Marçal Muller conquista pole dupla em Interlagos sob chuva

Pipo Massa conquistou a ponta na categoria rookie

Livia Veiga
Editado:
Marçal Muller; Porsche Cup Brasil

Marçal Muller; Porsche Cup Brasil

Foto de: Lucas Miranda

Neste sábado (05), o Autódromo de Interlagos foi tomado pela chuva durante a manhã no período de classificação da Carrera Cup da Porsche Cup. Sendo assim, a sessão precisou sofrer algumas modificações. Mesmo com as dificuldades, Marçal Muller brilhou mais uma vez.

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Como o fim de semana comporta duas corridas, os pilotos tiveram que dar duas voltas rápidas no traçado, usando pneus de chuva obrigatoriamente para evitar grandes incidentes.

A melhor volta definiu o grid de largada do domingo e a segunda a largada para a tarde de sábado.

Mesmo com a pista molhada, o modo boost não foi desativado e alguns pilotos aproveitaram os desafios de Interlagos para aproveitar os 20 segundos de potência extra, principalmente por conta das subidas do traçado paulista.

Os melhores tempos começaram a aparecer na casa de 1min48s, mas, antes que a sessão pudesse terminar, Flavio Sampaio acabou escapando da pista e causando uma bandeira vermelha.

Marçal Muller, que chegou a Interlagos como líder do campeonato, arriscou e decidiu sair da garagem apenas após a bandeira vermelha, exatamente como Miguel Paludo.

O piloto do carro #544 garantiu a pole para as duas etapas, cravando a melhor volta em 1min48s828, utilizando duas ativações do boost para conseguir avançar com classe.

Pipo Massa conquistou a pole na categoria rookie também para as duas corridas.

Grid de largada para domingo

Posição Piloto Melhor volta
1 544 Marçal MOLLER 1:47.828
2 80 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.425
3 8 Alceu FELDMANN NETO 1:48.442
4 117 Pietro FANTIN 1:48.474
5 22 Rajan MASCARELLO 1:48.547
6 3 Cristian MOHR 1:48.617
7 118 Matheus COMPARATTO 1:48.636
8 2 Silvio MORESTONI 1:48.661
9 97 Jeff GIASSI 1:48.688
10 7 Miguel PALUDO 1:48.722
11 17 Marcos REGADAS 1:48.750
12 19 Pipo MASSA 1:48.839
13 51 Israel SALMEN 1:48.905
14 56 Peter FERTTER 1:48.910
15 21 Miguel MARIOTTI 1:48.928
16 1 Alceu FELDMANN 1:49.002
17 10 Thiago VIVACQUA 1:49.034
18 45 Jose Moura NETO 1:49.246
19 72 Antonella BASSANI 1:49.345
20 70 Lucas SALLES 1:49.488
21 14 Carlos CAMPOS (M) 1:49.512
22 11 Flavio SAMPAIO 1:49.649
23 83 Marco BILLI 1:49.749
24 33 Bruno CAMPOS 1:49.752
25 27 Josimar JUNIOR 1:49.785
26 888 Lineu PIRES 1:50.016
27 9 Edu GUEDES (M) 1:50.040
28 217 Roberto DALLA COSTA 1:50.232
29 25 Paulo SOUSA (M) 1:50.260
30 23 Leonardo HERRMANN 1:50.384
31 12 Marco PISANI 1:50.556
32 31 Sebá MALUCELLI 1:50.626
33 77 Francisco HORTA 1:50.627
34 99 Wagner PONTES 1:50.647
35 29 Rodrigo MELLO 1:50.935
36 32 Matheus ROQUE 1:51.192
37 39 Luiz SOUZA (M) 1:52.137
38 44 André GAIDZINSKI (M) 1:52.540

 

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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