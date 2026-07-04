A tradição da Porsche Cup em Portimão volta a acontecer. Marçal Muller, o "Rei de Portugal", venceu mais uma vez dentro do país para recolocá-lo na liderança do campeonato de 2026.

O gaúcho largou na terceira posição e se manteve entre os líderes da corrida durante os 25 minutos disponíveis. Marçal já estava em condições de recuperar a liderança mesmo sem a vitória, mas conseguiu ultrapassar o líder faltando menos de um minuto para o fim da prova, utilizando um dos boosts aos quais tem direito.

Muller conquistou sua terceira vitória em sete corridas e retoma a liderança da Carrera Sprint em 2026. O piloto terá outra corrida no Algarve, na manhã deste domingo, para tentar aumentar a vantagem na ponta. Na semana que vem, ainda em Portugal, Marçal realiza a primeira prova endurance no calendário de 2026.

“Acho que pequei em Le Mans por ter sido conservador demais, fui criticado por isso. Acho que ser atleta é ser quem vira o jogo mais rápido. Cada corrida se transforma muito rápido, mas vamos manter a liderança e buscar esse sétimo título. Estamos confiantes e vamos brigar até o fim”.

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