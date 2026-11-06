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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

Piloto foi destaque da sexta-feira

Livia Veiga
Publicado:
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O segundo dia de atividade de pista em Interlagos coroou Marçal Muller com dupla pole na Carrera Cup na Porsche Cup, evento suporte da Fórmula 1.

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Com apenas meia hora de treino e a necessidade de cravar duas voltas competitivas, os carros não perderam muito tempo aquecendo pneus.

Matheus Comparatto foi o primeiro a registrar uma volta competitiva, depois superada por Pietro Fantin. Então o líder Marçal Muller fez os três melhores setores com o #544, com direito a uso do Boost e uma carona no vácuo de Peter Ferter.

O piloto anotou 1min36s729, abrindo mais de 0s2 de vantagem. Lucas Salles e Jeff Giassi completavam o top 5. Em oitavo, Pipo Massa era o melhor da divisão Rookie, enquanto a Sport tinha liderança de Israel Salmen, em 11º.

A dez minutos da bandeirada, Muller baixou para 1min36s677, garantindo até aquele momento as duas melhores voltas da tomada e as poles para as duas corridas.

Então Thiago Vivacqua andou rápido, subindo para segundo lugar. Mas Comparatto tinha ainda desempenho e disposição para usar o Boost. O #118 cravou 1min36s831 e retomou o segundo lugar.

Muller seguiu imbatível até a bandeirada, se aproximando mais ainda do sétimo título no evento e garantindo as duas poles do fim de semana. Matheus Comparatto vai partir ao seu lado nas duas corridas. Thiago Vivacqua foi terceiro, com Pietro Fantin em quarto e Miguel Mariotti em quinto, com uma volta final muito boa. Em décimo, Christian Mohr fez a pole na Sport enquanto Pipo Massa, em 13º, foi o melhor Rookie.

 

Posição

Número

Piloto

Tempo

#544

Marçal Muller

1:36.677

#118

Matheus Comparatto

1:36.831

#10

Thiago Vivacqua

1:36.920

#117

Pietro Fantin

1:36.964

#21

Miguel Mariotti

1:37.032

#70

Lucas Salles

1:37.165

#97

Jeff Giassi

1:37.213

#72

Antonella Bassani

1:37.242

#7

Miguel Paludo

1:37.308

10º

#3

Cristian Mohr (S)

1:37.379

11º

#51

Israel Salmen (S)

1:37.466

12º

#17

Marcos Regadas

1:37.477

13º

#19

Pipo Massa (R)

1:37.485

14º

#31

Seba Malucelli (S)

1:37.498

15º

#22

Raijan Mascarello (S)

1:37.532

16º

#45

Jose Moura Neto (R)

1:37.871

17º

#888

Lineu Pires (S)

1:37.905

18º

#77

Francisco Horta (S)

1:37.905

19º

#14

Carlos Campos (S)

1:37.921

20º

#56

Peter Ferter (S)

1:37.977

21º

#23

Leonardo Hermann (S)

1:38.023

22º

#1

Alceu Feldman (S)

1:38.041

23º

#29

Rodrigo Mello (S)

1:38.046

24º

#2

Silvio Morestoni (S)

1:38.066

25º

#27

Josimar Junior (S)

1:38.084

26º

#12

Marco Pisani (R)

1:38.198

27º

#33

Bruno Campos (R)

1:38.304

28º

#99

Wagner Pontes (R)

1:38.685

29º

#83

Marco Billi (R)

1:38.738

30º

#32

Matheus Roque (R)

1:38.786

31º

#39

Luiz Souza (R)

1:38.855

32º

#217

Roberto Dalla Costa (S)

1:38.949

33º

#15

Leonardo Sanchez (R)

1:39.005

34º

#25

Paulo Sousa (R)

1:39.012

35º

#9

Edu Guedes (R)

1:39.193

36º

#44

Andre Gaidzinski (R)

1:39.473

37º

#11

Flavio Sampaio (R)

1:39.603

38º

#71

SangHo Kim (R)

1:40.100

 

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