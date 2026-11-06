Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup
Piloto foi destaque da sexta-feira
O segundo dia de atividade de pista em Interlagos coroou Marçal Muller com dupla pole na Carrera Cup na Porsche Cup, evento suporte da Fórmula 1.
Com apenas meia hora de treino e a necessidade de cravar duas voltas competitivas, os carros não perderam muito tempo aquecendo pneus.
Matheus Comparatto foi o primeiro a registrar uma volta competitiva, depois superada por Pietro Fantin. Então o líder Marçal Muller fez os três melhores setores com o #544, com direito a uso do Boost e uma carona no vácuo de Peter Ferter.
O piloto anotou 1min36s729, abrindo mais de 0s2 de vantagem. Lucas Salles e Jeff Giassi completavam o top 5. Em oitavo, Pipo Massa era o melhor da divisão Rookie, enquanto a Sport tinha liderança de Israel Salmen, em 11º.
A dez minutos da bandeirada, Muller baixou para 1min36s677, garantindo até aquele momento as duas melhores voltas da tomada e as poles para as duas corridas.
Então Thiago Vivacqua andou rápido, subindo para segundo lugar. Mas Comparatto tinha ainda desempenho e disposição para usar o Boost. O #118 cravou 1min36s831 e retomou o segundo lugar.
Muller seguiu imbatível até a bandeirada, se aproximando mais ainda do sétimo título no evento e garantindo as duas poles do fim de semana. Matheus Comparatto vai partir ao seu lado nas duas corridas. Thiago Vivacqua foi terceiro, com Pietro Fantin em quarto e Miguel Mariotti em quinto, com uma volta final muito boa. Em décimo, Christian Mohr fez a pole na Sport enquanto Pipo Massa, em 13º, foi o melhor Rookie.
|
Posição
|
Número
|
Piloto
|
Tempo
|
1º
|
#544
|
Marçal Muller
|
1:36.677
|
2º
|
#118
|
Matheus Comparatto
|
1:36.831
|
3º
|
#10
|
Thiago Vivacqua
|
1:36.920
|
4º
|
#117
|
Pietro Fantin
|
1:36.964
|
5º
|
#21
|
Miguel Mariotti
|
1:37.032
|
6º
|
#70
|
Lucas Salles
|
1:37.165
|
7º
|
#97
|
Jeff Giassi
|
1:37.213
|
8º
|
#72
|
Antonella Bassani
|
1:37.242
|
9º
|
#7
|
Miguel Paludo
|
1:37.308
|
10º
|
#3
|
Cristian Mohr (S)
|
1:37.379
|
11º
|
#51
|
Israel Salmen (S)
|
1:37.466
|
12º
|
#17
|
Marcos Regadas
|
1:37.477
|
13º
|
#19
|
Pipo Massa (R)
|
1:37.485
|
14º
|
#31
|
Seba Malucelli (S)
|
1:37.498
|
15º
|
#22
|
Raijan Mascarello (S)
|
1:37.532
|
16º
|
#45
|
Jose Moura Neto (R)
|
1:37.871
|
17º
|
#888
|
Lineu Pires (S)
|
1:37.905
|
18º
|
#77
|
Francisco Horta (S)
|
1:37.905
|
19º
|
#14
|
Carlos Campos (S)
|
1:37.921
|
20º
|
#56
|
Peter Ferter (S)
|
1:37.977
|
21º
|
#23
|
Leonardo Hermann (S)
|
1:38.023
|
22º
|
#1
|
Alceu Feldman (S)
|
1:38.041
|
23º
|
#29
|
Rodrigo Mello (S)
|
1:38.046
|
24º
|
#2
|
Silvio Morestoni (S)
|
1:38.066
|
25º
|
#27
|
Josimar Junior (S)
|
1:38.084
|
26º
|
#12
|
Marco Pisani (R)
|
1:38.198
|
27º
|
#33
|
Bruno Campos (R)
|
1:38.304
|
28º
|
#99
|
Wagner Pontes (R)
|
1:38.685
|
29º
|
#83
|
Marco Billi (R)
|
1:38.738
|
30º
|
#32
|
Matheus Roque (R)
|
1:38.786
|
31º
|
#39
|
Luiz Souza (R)
|
1:38.855
|
32º
|
#217
|
Roberto Dalla Costa (S)
|
1:38.949
|
33º
|
#15
|
Leonardo Sanchez (R)
|
1:39.005
|
34º
|
#25
|
Paulo Sousa (R)
|
1:39.012
|
35º
|
#9
|
Edu Guedes (R)
|
1:39.193
|
36º
|
#44
|
Andre Gaidzinski (R)
|
1:39.473
|
37º
|
#11
|
Flavio Sampaio (R)
|
1:39.603
|
38º
|
#71
|
SangHo Kim (R)
|
1:40.100
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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