Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

O segundo dia de atividade de pista em Interlagos coroou Marçal Muller com dupla pole na Carrera Cup na Porsche Cup, evento suporte da Fórmula 1.

Com apenas meia hora de treino e a necessidade de cravar duas voltas competitivas, os carros não perderam muito tempo aquecendo pneus.

Matheus Comparatto foi o primeiro a registrar uma volta competitiva, depois superada por Pietro Fantin. Então o líder Marçal Muller fez os três melhores setores com o #544, com direito a uso do Boost e uma carona no vácuo de Peter Ferter.

O piloto anotou 1min36s729, abrindo mais de 0s2 de vantagem. Lucas Salles e Jeff Giassi completavam o top 5. Em oitavo, Pipo Massa era o melhor da divisão Rookie, enquanto a Sport tinha liderança de Israel Salmen, em 11º.

A dez minutos da bandeirada, Muller baixou para 1min36s677, garantindo até aquele momento as duas melhores voltas da tomada e as poles para as duas corridas.

Então Thiago Vivacqua andou rápido, subindo para segundo lugar. Mas Comparatto tinha ainda desempenho e disposição para usar o Boost. O #118 cravou 1min36s831 e retomou o segundo lugar.

Muller seguiu imbatível até a bandeirada, se aproximando mais ainda do sétimo título no evento e garantindo as duas poles do fim de semana. Matheus Comparatto vai partir ao seu lado nas duas corridas. Thiago Vivacqua foi terceiro, com Pietro Fantin em quarto e Miguel Mariotti em quinto, com uma volta final muito boa. Em décimo, Christian Mohr fez a pole na Sport enquanto Pipo Massa, em 13º, foi o melhor Rookie.

Posição Número Piloto Tempo 1º #544 Marçal Muller 1:36.677 2º #118 Matheus Comparatto 1:36.831 3º #10 Thiago Vivacqua 1:36.920 4º #117 Pietro Fantin 1:36.964 5º #21 Miguel Mariotti 1:37.032 6º #70 Lucas Salles 1:37.165 7º #97 Jeff Giassi 1:37.213 8º #72 Antonella Bassani 1:37.242 9º #7 Miguel Paludo 1:37.308 10º #3 Cristian Mohr (S) 1:37.379 11º #51 Israel Salmen (S) 1:37.466 12º #17 Marcos Regadas 1:37.477 13º #19 Pipo Massa (R) 1:37.485 14º #31 Seba Malucelli (S) 1:37.498 15º #22 Raijan Mascarello (S) 1:37.532 16º #45 Jose Moura Neto (R) 1:37.871 17º #888 Lineu Pires (S) 1:37.905 18º #77 Francisco Horta (S) 1:37.905 19º #14 Carlos Campos (S) 1:37.921 20º #56 Peter Ferter (S) 1:37.977 21º #23 Leonardo Hermann (S) 1:38.023 22º #1 Alceu Feldman (S) 1:38.041 23º #29 Rodrigo Mello (S) 1:38.046 24º #2 Silvio Morestoni (S) 1:38.066 25º #27 Josimar Junior (S) 1:38.084 26º #12 Marco Pisani (R) 1:38.198 27º #33 Bruno Campos (R) 1:38.304 28º #99 Wagner Pontes (R) 1:38.685 29º #83 Marco Billi (R) 1:38.738 30º #32 Matheus Roque (R) 1:38.786 31º #39 Luiz Souza (R) 1:38.855 32º #217 Roberto Dalla Costa (S) 1:38.949 33º #15 Leonardo Sanchez (R) 1:39.005 34º #25 Paulo Sousa (R) 1:39.012 35º #9 Edu Guedes (R) 1:39.193 36º #44 Andre Gaidzinski (R) 1:39.473 37º #11 Flavio Sampaio (R) 1:39.603 38º #71 SangHo Kim (R) 1:40.100

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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