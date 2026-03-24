Depois de dominar o sábado e sair no domingo com o quarto lugar na abertura da temporada em Interlagos, Marçal Muller desembarca neste fim de semana no Velocitta para a segunda etapa do campeonato da Porsche Cup com o carro #544 da equipe Farben.

Líder do campeonato, o piloto gaúcho deu aula em São Paulo, chegando para a corrida de domingo com nove dos 10 boosts disponíveis a partir do treino classificatório.

Isso permitiu avançar ao longo da prova e surpreender alguns concorrentes, especialmente pelo fato de ter usado o mecanismo de potência adicional apenas uma vez na tomada de tempo, no Q2, para cravar a pole.

Agora, no travado circuito do interior de São Paulo, registrar uma volta entre os dez melhores na primeira fase do treino classificatório sem o uso do boost será um desafio adicional, uma vez que Muller leva lastro de sucesso máximo previsto em regulamento para a etapa: 40 kg. É uma carga considerável, ainda mais em uma pista de desníveis e curvas fechadas como a de Mogi Guaçu, onde os carros precisam de tração para arrancar em velocidade depois dos contornos.

A programação da etapa determina um treino opcional na quinta e outro na sexta, quando acontece também o treino livre 1. No sábado a pista é aberta com o classificatório pela manhã, com a corrida 1 largando às 13h50min. A prova de domingo terá inversão de grid, com início previsto para 13h20min.

As corridas são exibidas ao vivo pela Band e Bandsports, além dos canais digitais oficiais da Porsche Cup.



“As expectativas são das melhores. Nossa etapa de abertura foi muito positiva, conseguindo a pole, primeira posição na corrida 1 e quarto colocado na segunda corrida, o que nos deixa como líderes do campeonato. Agora é focar nessa consistência, vindo de um final de semana tão sólido como esse. Por mais que a gente tenha lastro, temos que brigar por mais poles e vitórias, mantendo o foco no campeonato que é nosso objetivo principal”, falou Muller.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!