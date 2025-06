Marçal Muller, que corre com o carro #544, foi bem e garantiu a pole position para a corrida 1 da etapa de Portimão da Porsche Carrera Cup Brasil, com tempo de 1min46s656. Christian Hahn, do carro #26, garantiu a segunda posição, enquanto Miguel Mariotti, da Carrera Sport, completou o top 3 dos treinos classificatórios.

Na Carrera Rookie, Silvio Morestoni foi o mais rápido, chegando ao top 10 e ao Q2, onde conseguiu o nono melhor tempo.

Q1

Nos primeiros minutos da classe Carrera Rookie, Silvio Morestoni liderava, com tempo de 1min47s275. Mesmo com tentativas de Bruno Campos, o piloto do carro #2 se manteve na ponta de sua subcategoria.

Posição Piloto Tempo Diferença 1º Silvio Morestoni 1min47s243 — 2º Bruno Campos 1min48s827 +1.584 3º Flávio Sampaio 1min49s182 +1.939 4º Wagner Pontes 1min49s625 +2.382 5º Marco Pisani 1min49s813 +2.570 6º Paulo Sousa 1min50s012 +2.769 7º Eduardo Menossi 1min50s242 +2.999

Já na Carrera Sport, a sessão começou com Carlos Campos rodando na pista brevemente e com Cristian Mohr sendo o melhor da classe, mas sem superar Morestoni.

Momentos depois, Miguel Mariotti tomou a liderança do Q1, com bom tempo de 1min47s124, mas com os outros tempos se aproximando da volta rápida 'de referência'. O tempo do carro #21 se manteve no topo da tabela, o melhor da Sport, seguido por Alceu Feldmann Neto e Sebá Malucelli.

Posição Piloto Tempo Diferença Categoria 1º Miguel Mariotti 1min47s124 — Carrera Sport 2º Silvio Morestoni 1min47s243 +0.119 Carrera Rookie 3º Alceu Feldmann Neto 1min47s492 +0.368 Carrera Sport 4º Sebá Malucelli 1min47s630 +0.506 Carrera Sport 5º Nelson Monteiro 1min47s632 +0.508 Carrera Sport 6º Marcos Regadas 1min47s702 +0.578 Carrera Sport 7º Cristian Mohr 1min47s727 +0.603 Carrera Sport 8º Francisco Horta 1min47s990 +0.866 Carrera Sport 9º Lineu Pires 1min48s001 +0.877 Carrera Sport 10º Israel Salmen 1min48s025 +0.901 Carrera Sport 11º Nelson Marcondes 1min48s049 +0.925 Carrera Sport 12º Josimar Junior 1min48s139 +1.015 Carrera Sport 13º Rodrigo Mello 1min48s215 +1.091 Carrera Sport 14º Rouman Ziemkiewicz 1min48s578 +1.454 Carrera Sport 15º Gustavo Zanon 1min48s607 +1.483 Carrera Sport 16º Carlos Campos 1min48s630 +1.506 Carrera Sport 17º Bruno Campos 1min48s827 +1.703 Carrera Rookie 18º Flávio Sampaio 1min48s983 +1.859 Carrera Rookie 19º Marco Billi 1min49s380 +2.256 Carrera Sport 20º Wagner Pontes 1min49s625 +2.501 Carrera Rookie 21º Marco Pisani 1min49s813 +2.689 Carrera Rookie 22º Paulo Sousa 1min50s012 +2.888 Carrera Rookie 23º Eduardo Menossi — — Carrera Rookie

Na Carrera Cup, Antonella Bassani, que liderou o TL1 na sexta-feira, garantiu um ótimo tempo de 1min47s132 e chegou ao segundo lugar na tabela geral, a primeira na Cup.

Na sequência, Thiago Vivacqua e Lucas Salles marcaram tempos próximos da pilota do carro #72, mas Marçal Muller foi dominante e garantiu o melhor tempo do Q1, com 1min46s792, o primeiro a chegar na marca de 1min46s. Confira quem passou para o Q2:

Posição Piloto Tempo Diferença Categoria 1º Marçal Müller 1min46s792 — Carrera Cup 2º Miguel Mariotti 1min47s124 +0.332 Carrera Sport 3º Antonella Bassani 1min47s132 +0.340 Carrera Cup 4º Thiago Vivacqua 1min47s164 +0.372 Carrera Cup 5º Lucas Salles 1min47s168 +0.376 Carrera Cup 6º Miguel Paludo 1min47s236 +0.444 Carrera Cup 7º Silvio Morestoni 1min47s243 +0.451 Carrera Rookie 8º Christian Hahn 1min47s316 +0.524 Carrera Cup 9º Alceu Feldmann Neto 1min47s492 +0.700 Carrera Sport 10º Matheus Comparatto 1min47s604 +0.812 Carrera Cup

Q2

Depois de alguns minutos de aquecimento de pneus, Matheus Comparatto fez o melhor tempo do Q2, mas, na sequência, Thiago Vivacqua tomou a ponta da tabela, garantindo 1min47s021.

Usando o Boost, limitado na etapa inteira, Miguel Mariotti, da Sport, fez a volta mais rápida, mas Miguel Paludo e, depois, Marçal Muller tomou a ponta, com tempo de 1min46s656. O top 3 se completou com Christian Hahn e Mariotti.

Posição Número Nome Classe Melhor tempo 1 544 Marçal Müller CAR 1:46.656 2 26 Christian Hahn CAR 1:46.679 3 7 Miguel Paludo CAR 1:46.797 4 10 Thiago Vivacqua CAR 1:46.846 5 21 Miguel Mariotti CAR S 1:46.869 6 72 Antonella Bassani CAR 1:46.972 7 118 Matheus Comparatto CAR 1:47.220 8 70 Lucas Salles CAR 1:47.340 9 2 Silvio Morestoni CAR R 1:47.488 10 95 Alceu Feldmann Neto CAR S 1:47.590 11 100 Sebá Malucelli CAR S 1:47.630 12 87 Nelson Monteiro ( M ) CAR S 1:47.632 13 17 Marcos Regadas CAR S 1:47.702 14 30 Cristian Mohr CAR S 1:47.727 15 77 Francisco Horta CAR S 1:47.790 16 888 Lineu Pires CAR S 1:48.001 17 51 Israel Salmen CAR S 1:48.025 18 27 Josimar JUNIOR CAR S 1:48.139 19 29 Rodrigo Mello CAR S 1:48.215 20 199 Nelson Marcondes CAR S 1:48.426 21 80 Rouman Ziemkiewicz CAR S 1:48.578 22 24 Gustavo Zanon CAR S 1:48.607 23 14 Carlos Campos ( M ) CAR S 1:48.630 24 33 Bruno Campos CAR R 1:48.827 25 11 Flávio Sampaio CAR R 1:48.983 26 83 Marco Billi CAR S 1:49.380 27 99 Wagner Pontes CAR R 1:49.625 28 12 Marco Pisani CAR R 1:49.813 29 25 Paulo Sousa ( M ) CAR R 1:50.012 DQ 85 Eduardo Menossi CAR R

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!