A Porsche Cup Brasil realizou neste domingo uma prova emocionante válida pela primeira etapa do campeonato Endurance na temporada 2025. Os 300km de Portimão entregaram emoção do começo ao fim, com a dupla Marçal Müller e Felipe Fraga triunfando após segurar Matheus Comparatto e Arthur Leist nas voltas finais. Já na Sprint Challenge, triunfo de José Moura Neto e Matheus Iorio.

Antes da largada, a direção da Porsche realizou uma homenagem a Paulo Pinheiro, idealizador do circuito do Algarve, que morreu em 2024 e que dá nome à etapa deste fim de semana.

A largada foi tranquila, com Muller / Fraga mantendo a liderança apesar dos ataques de Salles / Suzuki e Paludo / Hellmeister. Mas, o caos veio logo na sequência, começando com uma rodada de Horta / Freire, por conta de um toque envolvendo Comparatto / Leist. Na sequência, outro incidente, envolvendo Rabelo / Rimbano e Sampaio / Ribeiro levou ambos os carros para fora da pista.

E outros dois incidentes levaram à entrada do SC com menos de dez minutos de prova. Primeiro, um toque de Pires / Gresse e Regadas / Mello levou ao abandono dos primeiros com furos nas duas rodas direitas do carro. Pouco depois, foi a vez de Herrmann / Baptista verem seu pneu estourar sozinho, no meio da volta.

A relargada veio na volta 7, de um total de 65. Apesar dos ataques do novo segundo colocado, Josimar / Ramalho, Muller / Fraga conseguiam manter a ponta nas primeiras curvas. Salles / Suzuki vinha em terceiro, com Paludo / Hellmeister em quarto e Bassani / Costa fechando o top 5. Foi necessária apenas uma volta e meia para Josimar / Ramalho darem o bote para liderar.

No início da volta 16 teve início a primeira de quatro janelas de pit stops. A partir deste momento, as duplas teriam oito minutos para entrarem nos boxes e fazerem suas primeiras paradas para troca de pneus e pilotos. Neste momento, Josimar / Ramalho seguiam na ponta, com boa vantagem para Muller / Fraga, enquanto Monteiro / Camilo, Salles / Suzuki e Bassani / Costa fechavam o top 5. Em 19º, Neumann / Bandeira lideravam pela Challenge.

Ao final da janela, na volta 21, Josimar / Ramalho seguiam na ponta, mas Muller / Fraga vinham voando atrás, tirando mais de 1s por volta. Paludo / Hellmeister estavam em terceiro, com Monteiro / Camilo e Salles / Suzuki fechando o top 5. Foram necessários apenas dois giros para que os poles retomassem a ponta. Mais atrás, em 20º, uma troca na liderança da Challenge também, com Iorio / Moura Neto assumindo a dianteira.

Na 30ª volta, foi encerrado o primeiro estágio da prova, que distribui pontos para as duplas. A vitória ficou com Felipe Fraga / Marçal Müller, com Miguel Paludo e Allan Hellmeister em segundo e Lucas Salles / Rafael Suzuki em terceiro. Josimar Júnior / Sérgio Ramalho levaram entre os pilotos da Carrera Cup Sport e Silvio Morestoni / Jeff Giassi pelos Rookies. Na Sprint Challenge, deu Matheus Iorio e José Moura Neto na geral e na Sport, com Carlos Ruiz / Carlos Ruiz Jr na Rookie.

O fim do primeiro segmento deu início à segunda janela de pit stops.

Na volta 40 de 65, Müller / Fraga lideravam com 1s5 para Comparatto / Leist. Paludo / Hellmeister e Salles / Suzuki ficavam a 3s5 em uma disputa intensa entre eles. Bassani / Costa completavam o top 5 a 15s de distância. Ruiz / Ruiz Jr lideravam pela Challenge, em 19º.

Com o fim da terceira e última janela de pit stops, na volta 50 de 65, os pilotos estavam prontos para o stint final, com a disputa da prova em aberto.

No final, Marçal Muller e Felipe Fraga tiveram uma ótima performance defensiva para garantir a vitória dos 300km de Portimão, com Matheus Comparatto e Arthur Leist na cola em segundo. Miguel Paludo / Allan Hellmeister, Lucas Salles / Rafael Suzuki e Antonella Bassani / Nicolas Costa completaram o top 5.

Em sétimo, Sebá Malucelli / Marcos Gomes levaram a vitória pela Carrera Cup Sport, enquanto Marco Pisani / Renan Guerra venceram pela Rookie em décimo.

Na Sprint Challenge, a vitória ficou com José Moura Neto e Matheus Iorio, em 19º, com a dupla triunfando tanto pela geral da classe quanto pela Sport. Em 20º, Claudio Reina e João Gonçalves foram os vencedores na Rookie.

A Porsche Cup Brasil retoma as atividades em agosto. Nos dias 02 e 03 o autódromo de Interlagos recebe uma etapa especial da classe Sprint Trophy. Já no fim do mês, o Autódromo do Estoril, em Portugal, volta a receber a categoria para um super final de semana, com etapas Sprint (dias 28 e 29) e Endurance (30 e 31). No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final dos 300km de Portimão da Porsche Cup:

posição Número pilotos CLaSse diferença 1 544 M.Müller / F.Fraga CAR -- 65 voltas -- 2 118 M. Comparatto / A. Leist CAR 1.273 3 7 M.Paludo / A.Hellmeister CAR 6.291 4 70 L.Salles / R.Suzuki CAR 16.670 5 33 A.Bassani / N.Costa CAR 21.662 6 88 P.Boesel / L.Zendeli CAR 43.915 7 100 S. Malucelli / M.Gomes CAR S 51.668 8 80 R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr CAR S 53.887 9 12 M.Pisani / R.Guerra CAR R 1:01.583 10 87 N.Monteiro / T.Camilo CAR S 1:03.587 11 85 E.Menossi / L.Reis CAR R 1:04.351 12 27 J.Junior / S.Ramalho CAR S 1:09.644 13 77 F.Horta / W.Freire CAR S 1:17.791 14 911 S.Morestoni / J.Giassi CAR R 1:22.680 15 22 C.Castro / D.Dirani CAR S 1:28.314 16 14 C.Campos / T.Vivacqua CAR S 1:31.744 17 38 E.Santos / G.Robe CAR R -- 64 laps -- 18 25 P.Sousa / G.Osman CAR R 40.126 19 45 J.M.Neto / M.Iorio CHA S 1:18.138 20 99 Claudio Reina CHA R -- 63 laps -- 21 11 F.Sampaio / B.Pinheiro CAR R 20.003 22 83 Mar.Billi / Mau.Billi CAR R 50.597 23 74 P.Cifali / A.Bragantini Jr. CAR R 52.372 24 21 D.Neumann / G.Bandeira CHA R -- 62 laps -- 25 18 Ricardo Zylberman CHA R -- 61 laps -- 26 15 L.Sanchez / R.Martins CAR R -- 60 laps -- 27 99 W.Pontes / R.Reis CAR R -- 55 laps -- 28 246 R.Brocchi / V.Genz CHA R -- 50 laps -- 29 2 L.Souza / B.Bonifacio CHA S -- 48 laps -- 30 23 L.Herrmann / V.Baptista CHA -- 45 laps -- 31 129 Fernando Arruda CHA R -- 42 laps -- 32 33 William Araujo CHA R -- 38 laps -- 33 66 S.Leite / F.Carbone CHA -- 22 laps -- 34 98 C.Rabelo / P.Rimbano CHA S -- 19 laps -- 35 82 Gerson Campos CHA -- 14 laps -- 36 55 C.Ruiz / C.Ruiz Jr. CHA R -- 11 laps -- 37 17 R.Mello / M.Regadas CAR S -- 4 laps -- 38 888 L.Pires / B.Gresse CAR S -- 3 laps --

