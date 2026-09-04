Porsche Cup: Marçal Muller encerra sexta de treinos em Interlagos na liderança
Jeff Giassi e Matheus Comparatto completaram os três primeiros colocados
Foto de: Lucas Miranda
A Porsche Cup abriu os trabalhos de mais uma etapa em Interlagos nesta sexta-feira (04), com o primeiro treino livre para os pilotos estudarem a situação da pista. E o líder do campeonato, Marçal Muller, foi quem 'comandou' a sessão.
Pietro Fantin passou grande parte da sessão na liderança pela Carrera Cup antes de ser superado por Marçal Muller nos últimos minutos do treino. Matheus Comparatto também 'pulou' para a segunda posição, cravando a volta em 1min37min307.
Ao fim do trieno, a liderança ficou com Marçal que cravou o tempo de 1m37s058, sendo apenas 0s029 mais rápido que Jeff Giassi, o segundo colocado. Comparatto completou os três primeiros colocados do treino em Interlagos.
Resultado
|Pos.
|Competidor
|Nº
|Laps
|Last Lap
|Diff
|Gap
|Total Time
|Best Lap
|1
|Marçal MÜLLER
|544
|15
|IN PIT
|—
|—
|43:22.975
|1:37.058
|2
|Jeff GIASSI
|97
|17
|1:37.184
|0.029
|0.029
|46:18.875
|1:37.087
|3
|Matheus COMPARATTO
|118
|12
|IN PIT
|0.249
|0.220
|42:42.340
|1:37.307
|4
|Pietro FANTIN
|117
|19
|1:37.616
|0.282
|0.033
|45:09.824
|1:37.340
|5
|Sebá MALUCELLI
|31
|16
|1:49.995
|0.336
|0.054
|45:16.039
|1:37.394
|6
|Raijan MASCARELLO
|22
|12
|IN PIT
|0.522
|0.186
|39:04.999
|1:37.580
|7
|Rodrigo MELLO
|29
|12
|IN PIT
|0.538
|0.016
|33:07.609
|1:37.596
|8
|Alceu FELDMANN NETO
|8
|21
|1:46.889
|0.551
|0.013
|46:34.614
|1:37.609
|9
|Marcos REGADAS
|17
|11
|IN PIT
|0.569
|0.018
|28:44.002
|1:37.627
|10
|Pipo MASSA
|19
|16
|IN PIT
|0.569
|—
|44:46.489
|1:37.627
|11
|Jose Moura NETO
|45
|15
|IN PIT
|0.575
|0.006
|43:33.562
|1:37.633
|12
|Peter FERTER
|56
|9
|1:37.677
|0.619
|0.044
|24:07.330
|1:37.677
|13
|Lineu PIRES
|888
|14
|IN PIT
|0.622
|0.003
|40:40.268
|1:37.680
|14
|Miguel MARIOTTI
|21
|17
|IN PIT
|0.633
|0.011
|43:19.668
|1:37.691
|15
|Marco PISANI
|12
|19
|IN PIT
|0.645
|0.012
|44:27.485
|1:37.703
|16
|Leonardo HERRMANN
|23
|16
|1:50.266
|0.666
|0.021
|46:12.383
|1:37.724
|17
|Alceu FELDMANN
|1
|18
|1:38.512
|0.682
|0.016
|45:11.625
|1:37.740
|18
|Lucas SALLES
|70
|18
|1:47.359
|0.685
|0.003
|45:26.660
|1:37.743
|19
|Francisco HORTA
|77
|20
|IN PIT
|0.701
|0.016
|44:43.184
|1:37.759
|20
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|80
|19
|IN PIT
|0.867
|0.166
|44:06.889
|1:37.925
|21
|Marco BILLI
|83
|21
|1:51.354
|0.873
|0.006
|45:31.897
|1:37.931
|22
|Silvio MORESTONI
|2
|18
|1:37.995
|0.937
|0.064
|46:03.798
|1:37.995
|23
|Thiago VIVACQUA
|10
|19
|1:50.630
|0.979
|0.042
|45:10.462
|1:38.037
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália
Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos
Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo
Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários