A Porsche Cup abriu os trabalhos de mais uma etapa em Interlagos nesta sexta-feira (04), com o primeiro treino livre para os pilotos estudarem a situação da pista. E o líder do campeonato, Marçal Muller, foi quem 'comandou' a sessão.

Pietro Fantin passou grande parte da sessão na liderança pela Carrera Cup antes de ser superado por Marçal Muller nos últimos minutos do treino. Matheus Comparatto também 'pulou' para a segunda posição, cravando a volta em 1min37min307.

Ao fim do trieno, a liderança ficou com Marçal que cravou o tempo de 1m37s058, sendo apenas 0s029 mais rápido que Jeff Giassi, o segundo colocado. Comparatto completou os três primeiros colocados do treino em Interlagos.

Resultado

Pos. Competidor Nº Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap 1 Marçal MÜLLER 544 15 IN PIT — — 43:22.975 1:37.058 2 Jeff GIASSI 97 17 1:37.184 0.029 0.029 46:18.875 1:37.087 3 Matheus COMPARATTO 118 12 IN PIT 0.249 0.220 42:42.340 1:37.307 4 Pietro FANTIN 117 19 1:37.616 0.282 0.033 45:09.824 1:37.340 5 Sebá MALUCELLI 31 16 1:49.995 0.336 0.054 45:16.039 1:37.394 6 Raijan MASCARELLO 22 12 IN PIT 0.522 0.186 39:04.999 1:37.580 7 Rodrigo MELLO 29 12 IN PIT 0.538 0.016 33:07.609 1:37.596 8 Alceu FELDMANN NETO 8 21 1:46.889 0.551 0.013 46:34.614 1:37.609 9 Marcos REGADAS 17 11 IN PIT 0.569 0.018 28:44.002 1:37.627 10 Pipo MASSA 19 16 IN PIT 0.569 — 44:46.489 1:37.627 11 Jose Moura NETO 45 15 IN PIT 0.575 0.006 43:33.562 1:37.633 12 Peter FERTER 56 9 1:37.677 0.619 0.044 24:07.330 1:37.677 13 Lineu PIRES 888 14 IN PIT 0.622 0.003 40:40.268 1:37.680 14 Miguel MARIOTTI 21 17 IN PIT 0.633 0.011 43:19.668 1:37.691 15 Marco PISANI 12 19 IN PIT 0.645 0.012 44:27.485 1:37.703 16 Leonardo HERRMANN 23 16 1:50.266 0.666 0.021 46:12.383 1:37.724 17 Alceu FELDMANN 1 18 1:38.512 0.682 0.016 45:11.625 1:37.740 18 Lucas SALLES 70 18 1:47.359 0.685 0.003 45:26.660 1:37.743 19 Francisco HORTA 77 20 IN PIT 0.701 0.016 44:43.184 1:37.759 20 Rouman ZIEMKIEWICZ 80 19 IN PIT 0.867 0.166 44:06.889 1:37.925 21 Marco BILLI 83 21 1:51.354 0.873 0.006 45:31.897 1:37.931 22 Silvio MORESTONI 2 18 1:37.995 0.937 0.064 46:03.798 1:37.995 23 Thiago VIVACQUA 10 19 1:50.630 0.979 0.042 45:10.462 1:38.037

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