Porsche Cup: Marçal Muller fará dupla com Gaetano di Mauro para defender título na endurance

Depois de reassumir a liderança do campeonato sprint da Porsche Cup com mais uma vitória de Marçal Muller no último fim de semana, a equipe Farben volta seu foco para a abertura do campeonato de endurance, na mesma pista do Algarve.

Para o certame de corridas de longa duração, Marçal Muller, detentor do título do ano passado, conquistado ao lado de Felipe Fraga, terá Gaetano di Mauro como dupla no Porsche #544.

A primeira corrida longa do ano terá 300 km de extensão, dividida em quatro stints. O grid é formado pela média das melhores voltas do piloto titular e do convidado no treino classificatório programado para sábado.

O campeonato de endurance tem três etapas, sendo as duas primeiras de 300km e a final, que distribui mais pontos, de 500km, selando a temporada 2026 da Porsche Cup em Interlagos. A somatória dos pontos válidos nos campeonatos de sprint e endurance determina também o título overall do ano.

Depois de quatro das seis etapas de sprint, Muller aparece na primeira posição da tabela de pontos, com 159 pontos. Seus perseguidores mais próximos são Lucas Salles, com 135, e Antonella Bassani, com 133.

Vice-campeão da Stock Car com a equipe Eurofarma, Gaetano di Mauro disputou 24 corridas na Porsche Cup, sendo 13 de sprint e 11 de endurance. Ele tem vitórias nos dois campeonatos, pelas classes Carrera e Challenge, da qual foi vice-campeão em 2018. No ano anterior, havia sido também vice-campeão na Stock Light, onde chegou credenciado por dezenas de títulos nacionais e internacionais de kart. Di Mauro também foi campeão do Endurance Brasil em 2023, guiando um protótipo Ligier no evento.

A ação de pista para a abertura do campeonato de endurance da Porsche Cup determina treinos opcionais nesta sexta-feira. No sábado acontecem mais duas sessões de treinos livres pela manhã e as classificações à tarde. No domingo a corrida de 300 km tem largada marcada para as 8h10min pelo horário de Brasília, com transmissão dos canais Band e Bandsports, bem como das plataformas digitais oficiais do evento.



“Estou bem otimista. A gente vem de um fim de semana positivo na etapa de sprint aqui em Portimão. Fico muito feliz com a equipe ter fechado com um piloto como o Gaetano di Mauro para este campeonato. Todo mundo sabe que ele dispensa apresentações e ele está envolvido há muito tempo na Porsche Cup, já competiu e venceu corrida, conhece como funciona. Então estou bem confiante para começar com força esse campeonato e brigar pelo título até a bandeirada da corrida final em Interlagos", falou Muller.

“Estou muito animado em disputar esse campeonato em dupla com o Marçal Muller. É uma responsabilidade adicional sentar no carro que lidera o campeonato de sprint e é o atual campeão de endurance, mas isso ao mesmo tempo me motiva para dar o máximo. Gosto muito de pilotar o Porsche e da dinâmica das corridas de endurance e não vejo a hora de acelerar no Algarve", completou Gaetano di Mauro.

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