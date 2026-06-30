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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Marçal Muller quer assumir 'liderança dupla' no Algarve

'Rei de Portugal' tem bom histórico em pistas lusas

Publicado:
LucasMiranda-LeMans2026-00061

Marçal Muller

Foto de: Lucas Miranda

A Porsche Cup Brasil cruza o Atlântico mais uma vez para a sua segunda rodada consecutiva em solo europeu. O palco da vez é o icônico Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal. Marçal Muller, conhecido como Rei de Portugal na categoria, quer manter o campeonato ao seu favor. O apelido foi dado após Muller vencer cinco das seis provas realizadas em terras portuguesas no ano passado, duas no Algarve e três em Estoril.

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Na primeira corrida em Le Mans, Marçal ficou a 0,1s da vitória, em final eletrizante. Na segunda corrida, no entanto, foi forçado a abandonar após danificar o radiador na barreira de pneus. Agora, ele volta ao lugar onde está acostumado com as vitórias para retomar bom momento e disparar na liderança do campeonato.

O piloto é segundo colocado na tabela de pontos totais da temporada, mas é líder na tabela de pontos válidos, que considera o descarte de cada piloto. Agora, ele tenta assumir a liderança nas duas frentes para começar bem a segunda metade do campeonato.

Conhecida por suas mudanças severas de elevação que lembram uma montanha-russa, a pista promete testar ao limite a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas enquanto oferece oportunidades de ultrapassagens.

A transmissão da prova será realizada pela Band na TV aberta e pelos canais oficial da Porsche Cup Brasil no YouTube.

"Ano passado a gente teve uma passagem excelente por Portugal, o que nos dá muita confiança, mas sabemos que todo final de semana de corrida é novo. Vamos pegar tudo que deu certo ano passado, olhar o que temos para melhorar e ir com tudo para essas duas provas que são muito importantes para o campeonato, tanto a Sprint quanto a abertura da Endurance. Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível para ter maior chance nos dois campeonatos", falou Marçal Muller. 

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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