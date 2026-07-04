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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Marçal Muller vence corrida 1 caótica da Carrera no Algarve

Etapa foi marcada por vários abandonos, toques e duas bandeiras pretas que excluíram pilotos

Livia Veiga
Editado:
Marçal Muller

Foto de: Rodrigo Ruiz

A corrida 1 da Porsche Cup na categoria Carrera foi bem disputada, apesar dos primeiros minutos terem acontecido sob safety car. Marçal Muller venceu a etapa depois de alguns abandonos caóticos e duas exclusões.

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Thiago Vivacqua conseguiu manter a liderança da corrida, enquanto Marco Pisani e Miguel Paludo acabaram ficando para trás, tendo escapado da pista. Os pilotos conseguiram voltar para a etapa, apesar do carro #35 apresentar problemas nos pneus.

Na relargada, Vivacqua conseguiu manter a liderança da corrida, enquanto Marçal Muller tentava colocar pressão sobre Pietro Fantin pela segunda posição.

Faltando 15 minutos para o fim da corrida, Fantin fez uma manobra mais arriscada para cima do líder e acabou tirando o carro #10 da corrida. Mais para trás no grid, Luiz Souza e Paulo Sousa acabaram também tendo um toque que os tirou da etapa.

O safety car voltou à pista com Fantin na primeira posição, seguido de perto por Muller e Miguel Mariotti.

Nos últimos segundos de corrida, já com a bandeira verde, Pipo Massa precisou abandonar a corrida. Jeff Giassi e Pietro Fantin foram excluídos da etapa por terem sido considerados culpados por causar o abandono de outros pilotos.

Posição Nome Melhor tempo
1 Marçal MÜLLER 1:48.460
2 Miguel MARIOTTI 1:48.254
3 Marcos REGADAS 1:48.465
4 Matheus COMPARATTO 1:48.481
5 Antonella BASSANI 1:48.318
6 Lucas SALLES 1:48.370
7 Sebá MALUCELLI 1:48.583
8 Josimar JUNIOR 1:49.071
9 Leonardo HERRMANN 1:49.327
10 Rodrigo MELLO 1:48.884
11 Carlos CAMPOS (M) 1:49.190
12 Cristian MOHR 1:48.551
13 Jose Moura NETO 1:48.949
14 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:49.232
15 Bruno CAMPOS 1:49.091
16 Marco BILLI 1:48.726
17 Raijan MASCARELLO 1:49.426
18 Flavio SAMPAIO 1:49.883
19 Leonardo SANCHEZ 1:50.348
20 Israel SALMEN 1:49.345
21 Wagner PONTES 1:49.976
22 Silvio MORESTONI 1:49.898
23 Edu GUEDES (M) 1:52.406
24 André GAIDZINSKI (M) 1:54.384
25 SangHo KIM (M) 1:53.802
26 Peter FETER 1:52.432
27 Marco PISANI 1:49.319
28 Pipo MASSA 1:52.150
29 Luiz SOUZA (M) 1:50.768

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