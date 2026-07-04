Porsche Cup: Marçal Muller vence corrida 1 caótica da Carrera no Algarve
Etapa foi marcada por vários abandonos, toques e duas bandeiras pretas que excluíram pilotos
Foto de: Rodrigo Ruiz
A corrida 1 da Porsche Cup na categoria Carrera foi bem disputada, apesar dos primeiros minutos terem acontecido sob safety car. Marçal Muller venceu a etapa depois de alguns abandonos caóticos e duas exclusões.
Thiago Vivacqua conseguiu manter a liderança da corrida, enquanto Marco Pisani e Miguel Paludo acabaram ficando para trás, tendo escapado da pista. Os pilotos conseguiram voltar para a etapa, apesar do carro #35 apresentar problemas nos pneus.
Na relargada, Vivacqua conseguiu manter a liderança da corrida, enquanto Marçal Muller tentava colocar pressão sobre Pietro Fantin pela segunda posição.
Faltando 15 minutos para o fim da corrida, Fantin fez uma manobra mais arriscada para cima do líder e acabou tirando o carro #10 da corrida. Mais para trás no grid, Luiz Souza e Paulo Sousa acabaram também tendo um toque que os tirou da etapa.
O safety car voltou à pista com Fantin na primeira posição, seguido de perto por Muller e Miguel Mariotti.
Nos últimos segundos de corrida, já com a bandeira verde, Pipo Massa precisou abandonar a corrida. Jeff Giassi e Pietro Fantin foram excluídos da etapa por terem sido considerados culpados por causar o abandono de outros pilotos.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Marçal MÜLLER
|1:48.460
|2
|Miguel MARIOTTI
|1:48.254
|3
|Marcos REGADAS
|1:48.465
|4
|Matheus COMPARATTO
|1:48.481
|5
|Antonella BASSANI
|1:48.318
|6
|Lucas SALLES
|1:48.370
|7
|Sebá MALUCELLI
|1:48.583
|8
|Josimar JUNIOR
|1:49.071
|9
|Leonardo HERRMANN
|1:49.327
|10
|Rodrigo MELLO
|1:48.884
|11
|Carlos CAMPOS (M)
|1:49.190
|12
|Cristian MOHR
|1:48.551
|13
|Jose Moura NETO
|1:48.949
|14
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|1:49.232
|15
|Bruno CAMPOS
|1:49.091
|16
|Marco BILLI
|1:48.726
|17
|Raijan MASCARELLO
|1:49.426
|18
|Flavio SAMPAIO
|1:49.883
|19
|Leonardo SANCHEZ
|1:50.348
|20
|Israel SALMEN
|1:49.345
|21
|Wagner PONTES
|1:49.976
|22
|Silvio MORESTONI
|1:49.898
|23
|Edu GUEDES (M)
|1:52.406
|24
|André GAIDZINSKI (M)
|1:54.384
|25
|SangHo KIM (M)
|1:53.802
|26
|Peter FETER
|1:52.432
|27
|Marco PISANI
|1:49.319
|28
|Pipo MASSA
|1:52.150
|29
|Luiz SOUZA (M)
|1:50.768
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