Marcelo Kairis conquistou a pole position para a etapa da Sprint Trophy da Porsche Cup Brasil em Interlagos nesta sexta-feira (27). O piloto do carro #30 registrou 1min42s005 para garantir a primeira posição no grid de largada.

Neylson Almeida ficou com o segundo lugar, a apenas 0s105 do pole position, sendo também o mais rápido da classe Trophy. Emmanuel Rocha completou o top 3 da classificação, com 1min42s459.

Alexandre Assolini garantiu a quarta colocação, seguido por Guilherme Figueiredo e Sergio Laurentys. Os seis primeiros colocados ficaram separados por pouco mais de um segundo.

Gustavo Costa foi o sétimo mais rápido, enquanto Denis Ferrer, Cuca Petrelli e Vinicius Motta completaram o top 10 da sessão classificatória.

Na classe Rookie, Paulo Reales levou a melhor ao registrar 1min43s561, garantindo a 11ª posição na classificação geral. Heverton Cardoso e Alexandre Azevedo completaram o top 3 da categoria, ocupando a 13ª e a 14ª colocações no resultado geral.

Entre os competidores da Sport, Assolini e Costa ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, atrás de Kairis. Já na Trophy, Almeida foi seguido por Rocha e Figueiredo.

Pos. Piloto Classe Tempo 1 Marcelo Kairis Sport 1:42.005 2 Neylson Almeida Trophy 1:42.110 3 Emmanuel Rocha Trophy 1:42.459 4 Alexandre Assolini Sport 1:42.861 5 Guilherme Figueiredo Trophy 1:42.950 6 Sergio Laurentys Trophy 1:43.129 7 Gustavo Costa Sport 1:43.174 8 Denis Ferrer Trophy 1:43.299 9 Cuca Petrelli Sport 1:43.395 10 Vinicius Motta Sport 1:43.487 11 Paulo Reales Rookie 1:43.561 12 Leonardo Marcelli Sport 1:43.729 13 Heverton Cardoso Rookie 1:43.775 14 Alexandre Azevedo Rookie 1:44.003 15 Davi Cordeiro Rookie 1:44.638 16 Nilson Jocionis Rookie 1:45.008 17 Manu Herrmann Rookie 1:45.173 18 Paulo Muzy Sport 1:45.529 19 Cylmar Fortes Rookie 1:46.401 20 João Guerra Rookie 1:46.428

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