Porsche Cup: Marcelo Kairis conquista pole da Sprint Trophy em Interlagos
Piloto da classe Sport supera Neylson Almeida por apenas 0s105; Paulo Reales é o mais rápido entre os competidores da Rookie
Foto de: Magnus Torquato
Marcelo Kairis conquistou a pole position para a etapa da Sprint Trophy da Porsche Cup Brasil em Interlagos nesta sexta-feira (27). O piloto do carro #30 registrou 1min42s005 para garantir a primeira posição no grid de largada.
Neylson Almeida ficou com o segundo lugar, a apenas 0s105 do pole position, sendo também o mais rápido da classe Trophy. Emmanuel Rocha completou o top 3 da classificação, com 1min42s459.
Alexandre Assolini garantiu a quarta colocação, seguido por Guilherme Figueiredo e Sergio Laurentys. Os seis primeiros colocados ficaram separados por pouco mais de um segundo.
Gustavo Costa foi o sétimo mais rápido, enquanto Denis Ferrer, Cuca Petrelli e Vinicius Motta completaram o top 10 da sessão classificatória.
Na classe Rookie, Paulo Reales levou a melhor ao registrar 1min43s561, garantindo a 11ª posição na classificação geral. Heverton Cardoso e Alexandre Azevedo completaram o top 3 da categoria, ocupando a 13ª e a 14ª colocações no resultado geral.
Entre os competidores da Sport, Assolini e Costa ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, atrás de Kairis. Já na Trophy, Almeida foi seguido por Rocha e Figueiredo.
|
Pos.
|
Piloto
|
Classe
|
Tempo
|
1
|
Marcelo Kairis
|
Sport
|
1:42.005
|
2
|
Neylson Almeida
|
Trophy
|
1:42.110
|
3
|
Emmanuel Rocha
|
Trophy
|
1:42.459
|
4
|
Alexandre Assolini
|
Sport
|
1:42.861
|
5
|
Guilherme Figueiredo
|
Trophy
|
1:42.950
|
6
|
Sergio Laurentys
|
Trophy
|
1:43.129
|
7
|
Gustavo Costa
|
Sport
|
1:43.174
|
8
|
Denis Ferrer
|
Trophy
|
1:43.299
|
9
|
Cuca Petrelli
|
Sport
|
1:43.395
|
10
|
Vinicius Motta
|
Sport
|
1:43.487
|
11
|
Paulo Reales
|
Rookie
|
1:43.561
|
12
|
Leonardo Marcelli
|
Sport
|
1:43.729
|
13
|
Heverton Cardoso
|
Rookie
|
1:43.775
|
14
|
Alexandre Azevedo
|
Rookie
|
1:44.003
|
15
|
Davi Cordeiro
|
Rookie
|
1:44.638
|
16
|
Nilson Jocionis
|
Rookie
|
1:45.008
|
17
|
Manu Herrmann
|
Rookie
|
1:45.173
|
18
|
Paulo Muzy
|
Sport
|
1:45.529
|
19
|
Cylmar Fortes
|
Rookie
|
1:46.401
|
20
|
João Guerra
|
Rookie
|
1:46.428
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