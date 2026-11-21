Porsche Cup: Marcelo Kairis é pole da Sprint Trophy em Interlagos
Neylson Almeida e Guilherme Figueiredo fecham o top 3 da corrida 1
Marcelo Kairis foi o mais rápido da classificação da Porsche Sprint Trophy neste sábado (21), em Interlagos. O piloto da classe Sport registrou 1min41s692 e garantiu a primeira posição geral, superando Neylson Almeida, que liderou entre os competidores da Trophy.
Kairis estabeleceu sua melhor marca na quarta das seis voltas completadas durante a sessão. Almeida ficou com o segundo melhor tempo geral, ao registrar 1min41s957, apenas 0s265 atrás do líder. Guilherme Figueiredo, também da Trophy, completou os três primeiros com 1min42s453.
Denis Ferrer terminou na quarta colocação geral, com 1min42s504, seguido por Sergio Laurentys, que fechou o top 5 com 1min42s532. Leonardo Marcelli, segundo mais rápido da Sport, apareceu em sexto, enquanto Paulo Muzy terminou em sétimo.
Na classe Rookie, Nilson Jocionis garantiu a melhor marca ao completar sua volta em 1min43s179, ficando com a oitava posição geral. A disputa pela liderança da categoria foi apertada, com Alexandre Azevedo terminando apenas 0s049 atrás. Emmanuel Rocha completou os três primeiros da Rookie, a 0s149 de Jocionis.
A classificação também contou com voltas deletadas por infrações. Heverton Cardoso e Cylmar Fortes perderam suas melhores marcas por cruzarem a faixa de saída dos boxes. João Guerra teve voltas excluídas por uso de traçado não oficial e excesso de velocidade nos boxes, enquanto Sergio Laurentys perdeu sua sexta volta por uso de traçado não oficial.
Resultado da classificação — Porsche Sprint Trophy
|Pos.
|Piloto
|Categoria
|Melhor volta
|1
|Marcelo Kairis
|Sport
|1:41.692
|2
|Neylson Almeida
|Trophy
|1:41.957
|3
|Guilherme Figueiredo
|Trophy
|1:42.453
|4
|Denis Ferrer
|Trophy
|1:42.504
|5
|Sergio Laurentys
|Trophy
|1:42.532
|6
|Leonardo Marcelli
|Sport
|1:42.689
|7
|Paulo Muzy
|Sport
|1:42.989
|8
|Nilson Jocionis
|Rookie
|1:43.179
|9
|Alexandre Azevedo
|Rookie
|1:43.228
|10
|Vinicius Motta
|Sport
|1:43.261
|11
|Emmanuel Rocha
|Rookie
|1:43.328
|12
|Cuca Petrelli
|Sport
|1:43.584
|13
|Heverton Cardoso
|Rookie
|1:43.767
|14
|Gustavo Costa
|Sport
|1:43.813
|15
|Alexandre Assolini
|Sport
|1:44.057
|16
|Paulo Reales
|Rookie
|1:44.451
|17
|Victor Pinelli
|Rookie
|1:44.795
|18
|Manu Herrmann
|Rookie
|1:44.874
|19
|Davi Cordeiro
|Rookie
|1:45.875
|20
|João Guerra
|Rookie
|1:46.134
|21
|Cylmar Fortes
|Rookie
|1:46.224
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Diogo Moreira detalha acidente na classificação e revela dores no corpo
Porsche Cup: Kairis larga bem e lidera de ponta a ponta para vencer corrida 1 em Interlagos
Porsche Cup: Marcelo Kairis é pole da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup: Neumann lidera de ponta a ponta e vence corrida 1 em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários